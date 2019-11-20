3 أسباب وراء تراجع فايلر عن موقفه الرافض لضم كهربا للأهلي

أبدي السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرونه كبيرة في إمكانية التعاقد مع محمود كهربا جناح أفيس البرتغالي بعد أن كان قد رفض ضمه في فترة ماضية بسبب تخوفه من حالة عدم الإنضباط السلوكي.



وحسب عضو بالجهاز المعاون فإن تراجع فايلر المتشدد عن موقفه الرافص لضم كهربا والموافقة علي التعاقد معه هو ٣ أسباب أولها هو تعهد بعض الوسطاء بأن اللاعب سيكون ملتزمًا إلي أقصي درجة خاصة أنه لا يملك خيارات أخري في هذا الشأن.



والسبب الثاني هو المرونة التكتيكية لمحمود كهربا التي لفتت نظر فايلر خلال متابعة مواجهتي مصر وكينيا ثم جزر الفمر ولعبه كمهاجم وجناح أيسر في بعض الأوقات وهو ما يميل اليه المدير الفني للأهلي في طرق لعبه، والسبب الثالث هو حالة التألق اللافت للنظر لرمضان صبحي خلال الفترة الأخيرة مما يعني إمكانية راحيله وعودته من جديد الي الدوريات الأوروبية ليكون مركز الجناح الأيسر خال تمامًا من أي لاعبين في ظل الاعتماد علي النيجيري جونيور أجايي في مركز المهاجم.

