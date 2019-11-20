بـ بنطلون بوى فريند.. هنا الزاهد بإطلالة كاجوال.. والجمهور: غزالة.. فيديو









وتركت هنا الزاهد شعرها الطويل منسدلا على ظهرها وكتفيها، بتسريحة كيرلى،ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج بالالوان الترابية.



وأنهالت عليها التعليقات "منها " غزالة واقفة مع غزالة "



نشرت الفنانة هنا الزاهد مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، لتشارك جمهورها بآخر ظهور لهاوظهرت هنا الزاهد بـ إطلالة كاجوال، متألقة بنطلون جينز ازرق بوى فريند، وحذاء ابيض رياضى،وعليه توب أسود قط ،وظهرت هنا وهى تطعم الغزلان .وعلقت قائلة الجنة أجمل حيوان فى العالم .