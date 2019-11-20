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اقتصاد

سعر جرام الذهب عيار 21 يرتفع 3 جنيهات اليوم الأربعاء

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 09:09 ص
سعر الذهب اليوم الأربعاء
سعر الذهب اليوم الأربعاء
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محمد صبيح
استقرت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم، الأربعاء 20-11-2019، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق 661 جنيهًا مرتفعا بقيمة 3 جنهيات.

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ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم، الأربعاء، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.

وسجلت أسعار الذهب اليوم عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 661 جنيهًا للجرام من دون مصنعية، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 سجل 755 جنيهًا.

وسعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بلغ 567 جنيهًا، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 14 سجل 441 جنيهًا، وسجل السعر العالمى للذهب 23494 جنيهًا للأوقية.

وسجل سعر الجنيه الذهب 5288 جنيها.

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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