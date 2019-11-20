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تكنولوجيا

تسريبات تكشف عن تصميم هاتف OnePlus 8 Pro.. صورة

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 05:59 م
OnePlus
OnePlus
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آية جمعة
انتشرت بعض التسريبات الجديدة حول تصميم هاتف (وان بلاس 8 برو) OnePlus 8 Pro القادم وذلك بعد شهر واحد فقط من إعلان (وان بلاس) OnePlus عن هاتف (7 تي) 7T.

ووفقًا لموقع gsmarena التقني، يشبه تصميم الهاتف القادم كثيرا التصميم العام لهاتف (وان بلاص 7 برو) OnePlus 7 Pro مع بعض الاختلافات الطفيفة.

بالنسبة للجهة الخلفية، الكاميرا الثلاثية موضوعة بطريقة مماثلة ولكن مع عدة إضافات حيث يمثل الشكل الدائري الصغير على يسار الكاميرا العليا مستشعر ToF الذي يُستخدم لتحسين استشعار العمق في الصور الشخصية.

ووفقًا لهذه التسريبات، يوجد إصداران مختلفان من مقدمة الهاتف.. أحدهما مزود بكاميرا أمامية واحدة والآخر بكاميرات سيلفي ثنائية.

ويبدو أن مفتاح التشغيل ووحدة التحكم في مستوى الصوت وموضع شريط التمرير في التنبيه جميعها متطابقة مع المفتاح الحالي للجيل الحالي OnePlus 7 / 7T Pro.
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