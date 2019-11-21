جوجل تضيف ميزة جديدة لمساعدها Google Assistant

أضافت شركة جوجل "Google" الأمريكية، ميزة جديدة لمساعد الصوتي الذكي "Google Assistant"، وتتيح الخاصية للمستخدمين إمكانية طلب الاستماع إلى ملخص الأخبار اليومي من مختلف الأجهزة، وفقا لما ذكره موقع "تيك كرانش" التقني.



وبدءًا من اليوم، إذا كنت ترغب بالاستماع إلى الأخبار المهمة لك كل صباح يمكنك الاستعانة بمساعد جوجل، الأمر أصبح أكثر سهولة مع مساعد جوجل الصوتي والذي سيقرأ لك الأخبار من خلال الميزة الجديدة، والتي تعمل بمجرد طلب ذلك، حيث يقوم بعمل قائمة مخصصة من الأخبار التي تتناسب مع اهتماماتك ومن ثم قراءتها من خلال أي هاتف ذكي أو جهاز لوحي أو عن طريق المساعد المنزلي.



ويبدأ المساعد الصوتي الذكي المملوك لجوجل بقراءة الأخبار عندما تقول "مرحبًا يا Google، تشغيل الأخبار" أو "Hey Google,play me the news"، إلى هاتف ذكي أو مكبر صوت ذكي يدعم مساعد Google، وسوف تحصل على قائمة تشغيل مخصصة للعناوين الرئيسية والقصص اليومية.



ووفقا لشركة جوجل، فإن الميزة الجديدة ستكون أكثر خصخصة للمستخدمين للاستماع للأخبار بأفضل طريقة ممكنة، بحيث سيبدأ المساعد بالحديث عن عنوان الخبر ومصدره قبل القراءة، حتى يستطيع المستخدم تحديد إذا ما كان يود سماعه أم لا والانتقال إلى الخبر التالي في القائمة.



وسيقوم المساعد Google Assistant بالتعرف على المواضيع المهمة التي يهتم المستخدم بقراءتها، من خلال تاريخ البحث والموقع الجغرافي والمواضيع المهمة لكل مستخدم على حده، فإذا كنت من منطقة محددة ومهتم بأحداثها سيبدأ المساعد الصوتي بقراءة الأخبار المتعلقة بهذا المكان وفقًا لترتيب الاهتمامات الخاصة بك.



وقالت جوجل أن ميزة قراءة الأخبار نتاحة الآن في التحديث الأخير لمساعدها الصوتي، لكنها للأسف متاحة باللغة الإنجليزية سواء الأمريكية أو البريطانية حتى الآن وضمن بعض المناطق دون غيرها، على أمل أن إضافة لغات أخرى في المستقبل.