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تعليم

5 معلومات هامة حول الإعلان الموحد للبرامج الدراسية لعام 2019/2020

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 06:01 م
البعثات
البعثات
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نهلة الشربيني
أعلنت وزارة التعليم العالي بعض المعلومات الهامة عن الإعلان الموحد للبرامج الدراسية لخطة البعثات السنوية للعام 2019/ 2020 وكان على رأسها آخر موعد للتقديم والمجالات العلمية المتاحة.

حيث أن هناك 5 معلومات هامة اعلنتها الوزارة وهي:

1- آخر موعد للتقدم الإلكترونى وتسليم الملفات الورقية لجميع أنواع الإيفاد هو 29 ديسمبر المقبل طبقًا لخطة البعثات السنوية للعام 2019/2020 بالنظام التنافسى للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجهات المدرجة بخطة البعثات.

2- يبلغ عدد البعثات 1220 بعثة موزعة على النحو التالى: (295 بعثة خارجية كاملة، و655 بعثة إشراف مشترك، و230 مهمة علمية لما بعد الدكتوراه، و40 منحة ماجستير لجمع المادة العلمية).

3- البعثات ممولة بالكامل من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لجميع دول العالم، سواءً على نفقة البعثات أو من خلال برنامج المبادرة المصرية اليابانية للتعليم EJEP (الإعلان الخامس) أو على تمويل مشترك مصري بريطاني من خلال برنامج نيوتن مشرفة.

4- مجالات الإيفاد هى: "الطاقة الجديدة والمتجددة، وتكنولوجيا وعلوم المياه، وعلوم الحاسبات والبيانات، وعلوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعلوم الطبية، والعلوم الزراعية والتغذية، ونظم الزراعة الذكية، والعلوم التجارية وريادة الأعمال والابتكار، والعلوم الاجتماعية والإنسانية والتربوية، وإدارة وتكنولوجيا التعليم والابتكار، والنانو تكنولوجى وتطبيقاتها، والأمن السيرانى وتأمين المعلومات، والذكاء الاصطناعى وتطبيقاته، والطاقة النووية، والعلوم الهندسية المتقدمة، والتخطيط وإدارة المدن الذكية والخضراء، وعلوم وتكنولوجيا الفضاء، والعلوم البينية (نانو تكنولوجى- بيوتكنولوجى- بيوفورماتكس)، والعلوم الأساسية".

5- يمكن مراجعة شروط التقدم المستندات المطلوبة على الموقع الرسمى للبعثات: www.cdm.edu.eg
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