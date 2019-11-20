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مرأة

مضاد حيوي طبيعي.. روشتة فعالة للحماية من أمراض الشتاء

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 05:59 م
امراض فصل الشتاء
امراض فصل الشتاء
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آية التيجي
نخشى في فصل الشتاء الإصابة بالأمراض، وبالأخص بين الأطفال، وذلك لضعف مناعتهم، وهو ما يجعلنا نبحث عن طرق لحمايتهم، وتعزيز مناعتهم في هذا الفصل حتى يمر بسلام.

وفي هذا الصدد قال الدكتور فاضل النعيمي أخصائي الصحة العامة، إن نزلات البرد والتهاب الحلق والربو والتهاب المفاصل وقرح الأنف والفم، تعتبر من الأمراض الشائعة والمنتشرة بكثرة في فصل الشتاء.

وأضاف أن هناك بعض الارشادات والسلوكيات البسيطة التي يمكن من خلال التحصين ضد هذه الأعراض أو على الأقل الحد من انتشارها داخل الأسرة.

ونوه، فاضل في منشور له عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، الى أن المداومة على فتح منافذ المنزل في الصباح لعمل تهوية والحرص على نظافة المنزل باستمرار تساهم في منع هذه الأمراض وتحد من انتشارها.

ولفت إلى أن شرب العسل بالليمون والمشروبات الدافئة والأعشاب تعد بمثابة مضادات حيوية طبيعية تقي من هذه الأمراض.
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