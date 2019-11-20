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اقتصاد

تراجع اليورو وارتفاع الدينار الكويتي.. سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 05:57 م
الدولار والعملات
الدولار والعملات العربية والأجنبية
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مايكل عياد
شهدت أسعار الدولار وأسعار العملات الأجنبية والعربية فى ختام تعاملات اليوم، استقرارا أمام الجنيه، وفقا لأخر تحديث ومقارنتة باسعار مستهل تعاملات اليوم.

وفيما يلي سعر الدولار اليوم، وأسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري.

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، الأربعاء، شراءً 16.05، وبيعا 16.15 جنيه.

سعر اليورو​

بينما سجل سعر اليورو​ اليوم الأربعاء، شراءً 17.74 وبيعا 17.86 جنيه بمستهل التعاملات، بتراجع قرشين.

سعر الجنيه الإسترليني​

أما سعر الجنيه الإسترليني​ اليوم، الأربعاء، فقد سجل شراءً 20.70 وبيعا 20.82 جنيه.

سعر الفرنك السويسرى​

وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الأربعاء،​ شراءً 16.17 وبيعا 16.27 جنيه، متراجعا قرشين.

سعر الـ 100 الين اليابانى

أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، الأربعاء، فقد سجل شراءً 14.79 وبيعا 14.89 جنيه، مرتفعا قرشا وحيدا للشراء.

أسعار العملات العربية اليوم الأربعاء 20-11-2019

سعر دينار كويتي يسجل 52.84 جنيه للشراء و53.22 جنيه للبيع بارتفاع 12 قرشا.

سعر درهم إماراتي يسجل 4.37 للشراء و4.39 جنيه للبيع بارتفاع قرشا للشراء ايضا.

سعر دينار بحريني يسجل 41.90 جنيه للشراء و42.83 جنيه للبيع.

سعر ريال عماني 41.49 جنيه للشراء و 41.95 جنيه للبيع.

سعر دينار أردني 22.45 جنيه للشراء و22.79 جنيه للبيع.
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