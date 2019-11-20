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حوادث

ضبط 5 أطنان دقيق بلدي.. تحرير 27 محضراً تموينياً في ديروط لمواجهة السوق السوداء

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 07:31 م
تحرير27 تمويني فى
تحرير27 تمويني فى ديروط لمواجهة السوق السوداء
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إيهاب عمر
تمكنت مديرية التموين، بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، من ضبط 5 أطنان ونصف دقيق بلدى مدعم، قبل بيعها بالسوق السوداء، وتحرير 27 محضراً في حملة مكبرة علي الأسواق والمخابز بمركز ديروط.

وترأس الحملة حمدى فتحى العمدة مساعد وكيل الوزارة التموين، وعضوية أحمد عبدالهادي وعصام دسوقى مفتشو الرقابه.

وأسفرت الحملة عن ضبط 113 شيكارة دقيق بلدي مدعم، زنة 50 كيلو جرام، بدائرة مركز ديروط، قبل بيعها في السوق السوداء، كما تم تحرير 27 محضر نقص وزن ومواصفات نظافة وعدم احتفاظ بسجل زيارات، في حملة رقابية على المخابز المدعمة للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، طبقًا للمواصفات.

وتم التحفظ على كمية الدقيق المضبوطة، وجارٍ العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.
ضبط 5 أطنان دقيق بلدي.. تحرير 27 محضراً تموينياً في ديروط لمواجهة السوق السوداء
ضبط 5 أطنان دقيق بلدي.. تحرير 27 محضراً تموينياً في ديروط لمواجهة السوق السوداء
ضبط 5 أطنان دقيق بلدي.. تحرير 27 محضراً تموينياً في ديروط لمواجهة السوق السوداء
ضبط 5 أطنان دقيق بلدي.. تحرير 27 محضراً تموينياً في ديروط لمواجهة السوق السوداء
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