ملك التجاهل.. طريقة تعامل مواليد برج الحمل مع المسيء له

قالت خبيرة الأبراج منى احمد ، ان برج الحمل يعتبر ملكا في التجاهل، فعندما يسقط أحد من نظره يصرف النظر عنه تماما، ولا يتلفت له مجددا.



وأشارت منى احمد، إلى انه من المعروف أن الحمل لا يترك ثأره عندما يخطئ أحد في حقه قريبًا كان أو غريبا.



وأكدت منى احمد في تصريح لموقع "صدى البلد"، أن برج الحمل يتصرف بعنف شديد عندما يقوم بالرد على الاساءة الموجهه له.



وأضافت منى احمد، انه في بعض الأحيان يمكن لبرج الحمل ان لا يرد مطلقًا، أو بمعنى أدق يتجاهل الأشخاص المسيئين له من حوله.