حكم شرب مياه عليها سورة البقرة

حكم الغسل بماء قُرأت عليه سورة البقرة.. أجاب الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدارالإفتاء، أنه لا مانع من الغسل بالمياه الذي قُرأت عليه سورة البقرة..



وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه لا يجوز استعماله في شيء فيه امتهان، والأفضل أن يشرب المياه الذي قُرأ عليه القرآن تبركًا وبنية الشفاء من المرض، مشددًا على أن من لا يؤدي الوصية الواجبة آثم.



هل يجوز للمرأة أن تغتسل بماءٍ مقروء عليه قرآن وهي حائض

هل يجوز للمرأة أن تغتسل بماءٍ مقروء عليه قرآن وهي حائض.. ورد سؤال للشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، يقول صاحبه: "هل يجوز للمرأة أن تغتسل بماءٍ مقروء عليه قرآن وهي حائض؟".



وأجاب "ممدوح"، خلال فتوى له، يجوز للمرأة إذا أردت أن تغتسل بماء مقروء عليه قرآن وهى حائض؛ فيجوز ذلك، ولكن الأهم أن يكون الماء المقروء عليه لا يأتى عليه نجاسة.



وأضاف أن من سنة الاغتسال الوضوء أولا، ثم غسل الشق الأيمن من الجسد، ثم الشق الأيسر، وبعدها غسل القدمين.

وردًا على شخص يقول، أنا متزوج وأحب امرأة متزوجة والحب فطرة، أشار أمين الفتوي، إلى أن الحب في هذه الحالة وكسة، وعليه أن يكبح جماح نفسه فلا يترجم هذا الحب لأفعال وأقوال، وهذا الشخص إن تواصل مع المرأة المتزوجة بالأقوال أو الأفعال فيكون آثماً وفاسقاً وملعونًا؛ لأنه يحرضها على زوجها، مشددًا على أن من حبّ فكتم فعف فمات فهو شهيد.

