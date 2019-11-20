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طريقة تحضير النودلز الصيني بالمنزل وبأقل تكلفة

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 10:52 م
صدى البلد
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آلاء حسن
يعتبر النودلز الصيني من أشهي الوجبات التي تثير اعجاب الكثير من الافراد، لذلك سنقدم لكم طريقة تحضير النودلز الصيني كما في المطاعم وبتكلفة أقل.

مقادير تحضير النودلز الصيني:
صدر دجاج مقطع- 250 جراما
فلفل أحمر
ثوم مهروس
بصل مفروم
جزر مبشور
خل تفاح
ملعقتان زيت نباتي
ملح
فلفل أسود
ملعقتان صويا صوص

طريقة تحضير النودلز الصيني:

- أسلقي النودلز في قدر من الماء المغلي والمملح، ومن ثم قومي بتسخين الزيت في قدر وأضيفي البصل والثوم ثم حركي باستمرار.
- أضيفي قطع الدجاج ثم قلبي جيدًا حتى يتغير لونها وتنضج.
- زيدي الفلفل الاحمر، الملفوف، الجزر والفليفلة ثم قلبي المكونات من جديد حتى تتداخل.
- اتركي الخليط على النار لحوالى 10 دقائق حتى تنضج المكونات، وضعي صلصة الصويا، الخل، الملح والفلفل الاسود، قلبي لتتجانس المكونات ثم اتركيها حتى تغلي، وضعي النودلز المسلوقة.
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