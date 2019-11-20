طريقة تحضير النودلز الصيني بالمنزل وبأقل تكلفة

يعتبر النودلز الصيني من أشهي الوجبات التي تثير اعجاب الكثير من الافراد، لذلك سنقدم لكم طريقة تحضير النودلز الصيني كما في المطاعم وبتكلفة أقل.
مقادير تحضير النودلز الصيني:
صدر دجاج مقطع- 250 جراما
فلفل أحمر
ثوم مهروس
بصل مفروم
جزر مبشور
خل تفاح
ملعقتان زيت نباتي
ملح
فلفل أسود
ملعقتان صويا صوص
طريقة تحضير النودلز الصيني:
- أسلقي النودلز في قدر من الماء المغلي والمملح، ومن ثم قومي بتسخين الزيت في قدر وأضيفي البصل والثوم ثم حركي باستمرار.
- أضيفي قطع الدجاج ثم قلبي جيدًا حتى يتغير لونها وتنضج.
- زيدي الفلفل الاحمر، الملفوف، الجزر والفليفلة ثم قلبي المكونات من جديد حتى تتداخل.
- اتركي الخليط على النار لحوالى 10 دقائق حتى تنضج المكونات، وضعي صلصة الصويا، الخل، الملح والفلفل الاسود، قلبي لتتجانس المكونات ثم اتركيها حتى تغلي، وضعي النودلز المسلوقة.
مقادير تحضير النودلز الصيني:
صدر دجاج مقطع- 250 جراما
فلفل أحمر
ثوم مهروس
بصل مفروم
جزر مبشور
خل تفاح
ملعقتان زيت نباتي
ملح
فلفل أسود
ملعقتان صويا صوص
طريقة تحضير النودلز الصيني:
- أسلقي النودلز في قدر من الماء المغلي والمملح، ومن ثم قومي بتسخين الزيت في قدر وأضيفي البصل والثوم ثم حركي باستمرار.
- أضيفي قطع الدجاج ثم قلبي جيدًا حتى يتغير لونها وتنضج.
- زيدي الفلفل الاحمر، الملفوف، الجزر والفليفلة ثم قلبي المكونات من جديد حتى تتداخل.
- اتركي الخليط على النار لحوالى 10 دقائق حتى تنضج المكونات، وضعي صلصة الصويا، الخل، الملح والفلفل الاسود، قلبي لتتجانس المكونات ثم اتركيها حتى تغلي، وضعي النودلز المسلوقة.