هاشتاج الملك سلمان يتصدر تويتر تزامنا مع افتتاح حفل بوابة الدرعية

تصدر هاشتاج #الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز، موقع تويتر في السعودية، وذلك تزامنا مع إطلاق حفل مشروع تطوير بوابة الدرعية، بحضور ولي العهد محمد بن سلمان.



وانطلق حفل تدشين بوابة الدرعية منذ قليل بحضور خادم الحرمين الملك سلمان وولي العهد.



وتمتاز الدرعية بأهمية تاريخية كونها مهد انطلاق الدولة السعودية الأولى وموطنا لأسرة آل سعود ورمز الجمال الذى امتزج بتراثها وثقافتها، فضلًا عن أنها تحتضن حى الطريف أحد أهم المواقع الأثرية التى أدرجتها منظمة اليونسكو على قائمة التراث العالمى منذ عام 2010 وحى البجيري التاريخى.



ويهدف المشروع إلى تحويل الدرعية إلى وجهة سياحية عالمية، تضم متاحف ومنتجعات فندقية وأسواقا وأكثر من 100 مطعم ومقهى، وستصبح موطنا للعلامات التجارية الفاخرة، إذ يمتد على مساحة سبعة كيلومترات مربعة، حيث يضم مجموعة متنوعة من المتاحف والمعارض، إضافة إلى تشكيلة من التجارب الثقافية والتعليمية، ومضمار سباق للفورمولا-إي، ومساحات تتسع لـ15000 مقعد، كما سيضم أكثر من 20 علامة تجارية فاخرة رائدة عالميا في عالم الضيافة.



وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري أنزيريلو «سيكون هذا الاحتفال فريدا من نوعه وغير مسبوق، لأن الدرعية لا مثيل لها، وهذا المكان وحده يمكنه أن يروي قصة أمّة، ويُلهم أجيالًا قادمة تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030، بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأنا فخور بقيادة فريق عمل من الطراز العالمي في تطوير هذا الموقع.