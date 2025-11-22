محمد منصور يكشف عن تحوّل مفصلي في حياته

كشف رائد الأعمال العالمي، السير محمد لطفي منصور، عن مرحلة فارقة في حياته خلال فترة دراسته بالولايات المتحدة، حيث انتقل من حياة الترف والثروة التي نشأ فيها إلى وضع صعب وصفه بأنه كان «طالبًا فاشلًا» لا يمتلك المال الكافي لتلبية احتياجاته الأساسية.

وقال منصور، خلال حواره ببرنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع على قناة «ON»، إن هذه التجربة غيرت مسار حياته تمامًا، بعدما ترك أسلوب حياته السابق «اللعوب والشقي» وتحول إلى شاب مجتهد يسعى للنجاح.

وأكد على أنه لولا هذه الظروف القاسية لما وصل إلى ما حققه اليوم من نجاحات.