«من جرسون إلى إمبراطورية توظف 60 ألف شخص»..منصور يروي بداية النجاح

قال رائد الأعمال العالمي، السير محمد لطفي منصور إلى أنه بدأ العمل نادلا في مطعم إيطالي بعد استقالته، واعتمد على «البقشيش» لسداد ديونه، واستمر في هذه الوظيفة لمدة 3 سنوات، مؤكدًا أنه كان سعيدًا لأنه كان يبني حياته من جديد خطوة بخطوة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي أن استقالته آنذاك كتب فيها أنه تقدم بها ليتمكن من سداد ديونه، وهو ما جعل المؤسسة تحتفظ بها لمدة 40 عامًا، قبل أن يعود إليها لاحقًا وهو يلقي محاضرة للخريجين، بعدما تحول من «محمد الجرسون» إلى رجل أعمال يدير مشروعات توظف نحو 60 ألف شخص حول العالم.

وأكد على أن الحياة ليست وردية دائمًا، وأن الصعوبات جزء من البناء الحقيقي لشخصية الإنسان، مشيرًا إلى أنه حتى الآن يواصل التعلم مما يسميه «تجربة الحياة».