رمضان صبحي للقاضي: أنا لاعب كرة ومعرفش حاجة عن الشهادات
ظواهر جوية شديدة الخطورة.. احذروا تقلبات الطقس الأيام القادمة
وزير الخارجية يبحث مع نظيره النيجيري تعزيز العلاقات والقضايا الإفريقية
بعد عقر كلب مسعور لـ 20 شخصا في أسيوط .. هذه هي الإسعافات الأولية
مباراة صعبة.. عمر جابر: جاهزون للقاء زيسكو الزامبي.. ومدرب الزمالك يعلن التحدي
مدرب الزمالك: صبركم على المدربين المصريين سيصنع الفارق
تداول فيديو لمعلمة تصفع تلميذا على وجهه.. والتعليم: في تونس مش مصر
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 22-11-2025
اليوم وغدا.. مواجهات لا تفوتك فى دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية.. الأهلي ضد شبيبة القبائل الأبرز
ليس جريمة تزوير.. كواليس محاكمة الإعلامية مها الصغير لاتهامها بسرقة اللوحات الفنية
المصريون يتوافدون على لجان التصويت بانتخابات النواب في كينيا وإثيوبيا| صور
بعد غد.. بدء الاقتراع داخل مصر في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

«من جرسون إلى إمبراطورية توظف 60 ألف شخص»..منصور يروي بداية النجاح

رائد الأعمال العالمي، السير محمد لطفي منصور
رائد الأعمال العالمي، السير محمد لطفي منصور
إسراء صبري

قال رائد الأعمال العالمي، السير محمد لطفي منصور إلى أنه بدأ العمل نادلا في مطعم إيطالي بعد استقالته، واعتمد على «البقشيش» لسداد ديونه، واستمر في هذه الوظيفة لمدة 3 سنوات، مؤكدًا أنه كان سعيدًا لأنه كان يبني حياته من جديد خطوة بخطوة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي  أن استقالته آنذاك كتب فيها أنه تقدم بها ليتمكن من سداد ديونه، وهو ما جعل المؤسسة تحتفظ بها لمدة 40 عامًا، قبل أن يعود إليها لاحقًا وهو يلقي محاضرة للخريجين، بعدما تحول من «محمد الجرسون» إلى رجل أعمال يدير مشروعات توظف نحو 60 ألف شخص حول العالم.

وأكد على أن الحياة ليست وردية دائمًا، وأن الصعوبات جزء من البناء الحقيقي لشخصية الإنسان، مشيرًا إلى أنه حتى الآن يواصل التعلم مما يسميه «تجربة الحياة».

ليلى عبداللطيف

عادت لإثارة الجدل.. ليلى عبداللطيف تكشف حقيقة توقعاتها بشأن اختفاء مواليد 2006- 2009

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

محاولة اختطاف طالب فى السويس

صرخة أنقذت طالبًا من الاختطاف | صور

صلاة الفجر

7 عبادات بعد صلاة الفجر تجلب لك خير الدنيا والآخرة.. لا تغفل عنها

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

حالة الطقس

استمرار الارتفاع التدريجي.. تحذير مهم من الأرصاد بشأن حالة الجو اليوم السبت

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | روبوت بحجم حبة رمل يوصل الدواء داخل جسمك.. ما هي الآثار الصحية لمشاهدة التليفزيون؟

التلفزيون

في اليوم العالمي للتلفاز.. ما هي الآثار الصحية لمشاهدة التليفزيون؟

ياسمين عبد العزيز

بعد تصدرها التريند.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين عبد العزيز

بالصور

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

الشرقية تنتهي من تجهيز اللجان الإنتخابية لإستقبال الناخبين..الاثنين

صحة الشرقية: 73 ألف زيارة منزلية ضمن مبادرة رعاية كبار السن وذوى الهمم

بنتلي تحول أبواب سياراتها إلى عروض ضوئية مدتها 11 ثانية

