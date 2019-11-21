ربة منزل تناشد وزارة الإسكان الحصول على وحدة سكنية

ضاقت بها سبل الحياة وتحولت حياتها إلى شقاء دائم، تقول رابعة رمضان عبد الله، البالغة من العمر 40 عاما، ربة منزل، وتقيم 37 شارع حافظ حسن، عن معاناتها في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "أعمل شغالة في المنازل وزوجى سايس جراج بذات المنطقة، ونسكن كلنا أنا وزوجي وأبنائى في غرفة واحدة بدون عقد إيجار ونخشى طردنا منها في أى وقت لعدم وجود عقد إيجار ولإقامتنا فيها بصفة ودية، وليس لدينا المقدرة على شراء وحدة سكنية أو تأجير شقة قانون جديد".



وناشدت وزارة الإسكان، تخصيص وحدة سكنية من ضمن وحدات الإسكان الاجتماعي للحالات الأولى بالرعاية والاهتمام.



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