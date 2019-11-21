ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

ربة منزل تناشد وزارة الإسكان الحصول على وحدة سكنية

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 11:00 ص
شكاوي القراء
شكاوي القراء
Advertisements
وسام مختار
ضاقت بها سبل الحياة وتحولت حياتها إلى شقاء دائم، تقول رابعة رمضان عبد الله، البالغة من العمر 40 عاما، ربة منزل، وتقيم 37 شارع حافظ حسن، عن معاناتها في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "أعمل شغالة في المنازل وزوجى سايس جراج بذات المنطقة، ونسكن كلنا أنا وزوجي وأبنائى في غرفة واحدة بدون عقد إيجار ونخشى طردنا منها في أى وقت لعدم وجود عقد إيجار ولإقامتنا فيها بصفة ودية، وليس لدينا المقدرة على شراء وحدة سكنية أو تأجير شقة قانون جديد".

وناشدت وزارة الإسكان، تخصيص وحدة سكنية من ضمن وحدات الإسكان الاجتماعي للحالات الأولى بالرعاية والاهتمام.

للتواصل مع الحالة ٠١١٥٢٥١٨٧٧٦

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواطنة لوزارة الإسكان: مهددة أنا وأسرتي بالطرد.. وعايزين شقة

لو مدفعتش الإيجار هتطرد.. أم تناشد أهل الخير مساعدتها وأولادها

مواطن يناشد وزارة الإسكان الحصول على وحدة سكنية

مواطن لـ وزارة الاسكان: أمنيتي شقة ضمن الحالات الأولى بالرعاية

أرهقها المرض وتكاليف العلاج.. سيدة تناشد أهل الخير مساعدتها

أرملة تناشد أهل الخير لمساعدتها فى سداد فاتورة الكهرباء

ترشيحاتنا

جامعة عين شمس: 10 آلاف طالب وطالبة استفادوا من مبادرة دكان الفرحة.. فيديو

أحمد صلاح حسني يوجه رسالة لـ رمضان صبحي قبل النهائي الأفريقي.. شاهد

النائب العام الإسرائيلي يعلن قراره ضد ملفات فساد نتنياهو

دكان الفرحة يدخل البهجة والفرحة على وجوه طلاب جامعة عين شمس.. فيديو

صدمة قوية لـ ليفربول بسبب إصابة محمد صلاح قبل مواجهة كريستال بالاس

هل انتهى ملك اليمين في الإسلام .. الإفتاء توضح حكم من يعاشر خادمته على أنها من العبيد .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس اتحاد الناشرين: تراث نجيب محفوظ وطه حسين فى خطر.. الثقافة لا تهتم بالكتاب والقراءة.. وأفضل مبدعى مصر كانوا فى عصر الملكية

بعد تراجع الأسعار.. أفضل 10 سيارات تحت 100 ألف جنيه

تعرف بالأرقام على أفضل 6 سيارات كهربائية جديدة في 2019.. صور