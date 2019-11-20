فيراري روما تصل لتجسيد الأداء الرياضي في صورة عصرية

في زمن أصبحت فيه التصاميم الأنيقة تلعب دورًا لا يقل عن أداء المحركات في جذب عملاء السيارات الرياضية فقد أطلقت فيراري سيارتها الرياضية الصغيرة، روما.



تتميز فيراري روما بواجهة بسطية تحاول الاقتباس من شقيقتها الأكبر SF90 Stradale بإضافة مصابح نحيلة، رفارف أمامية مرتفعة ومقدمة منخفضة، والمصابيح الخلفية الرباعية ومخارج العادم مزدوجة. في حين تتميز الداخلية بتصميم عصري وكونسول وسطي مرتفع. وتوفر السيارة لوحة عدادات رقمية، وشاشة وسطية للنظام الترفيهي إضافة لشاشة ثالثة أمام الراكب لتوفير ميزات أخرى، وتتسع الكوبية الرياضية لـ4 ركاب بتصميم 2+2.



تحمل فيراري روما محرك أمامي V8 ثنائي التيربو ينتج 620 حصان و760 نيوتن-متر يتصل بناقل حركة 8 سرعات ثنائي الكلتش مأخوذ مباشرة من شقيقتها SF90 Stradale، وتستطيع السيارة الصغيرة تحقيق تسارع 0-100 كم/س في 3.4 ثانية وتسارع 0-200 كم/س في 9.3 ثانية وتبلغ سرعاتها القصوى 320 كم/س.



ستنافس فيراري روما كل من أستون مارتن فانتج ومرسيدس AMG GT R، ويتوقع أن تصل سيارة رياضية جديدة من بنتلي لتنافس في هذه الفئة من السيارات.