موجز السوشيال ميديا.. رانيا يوسف تشعل مهرجان القاهرة السينمائى.. وتركى ال الشيخ يعلن عن مفاجأة

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الخاصه بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها معكم في السطور التالية.
الفستان يجنن.. رانيا يوسف تشعل مهرجان القاهرة السينمائي| شاهد
رونالدينو .. تركي آل الشيخ يعلن مفاجأة جديدة | شاهد
براحتك يا كابيتانو.. رمضان صبحى ينشر صورا لاحتفاء خاص به | شاهد
محمد صلاح في أحدث ظهور له بعد العودة إلى إنجلترا.. شاهد
بالأسود ... ياسمين صبرى تشعل السوشيال ميديا | شاهد
الفستان يجنن.. رانيا يوسف تشعل مهرجان القاهرة السينمائي| شاهد
رونالدينو .. تركي آل الشيخ يعلن مفاجأة جديدة | شاهد
براحتك يا كابيتانو.. رمضان صبحى ينشر صورا لاحتفاء خاص به | شاهد
محمد صلاح في أحدث ظهور له بعد العودة إلى إنجلترا.. شاهد
بالأسود ... ياسمين صبرى تشعل السوشيال ميديا | شاهد