بالأسود ... ياسمين صبرى تشعل السوشيال ميديا | شاهد

نشرت الفنانة ياسمين صبرى صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
وظهرت ياسمين صبرى بإطلالة جذابة وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
قمر - بحبك - عسل
يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبرى، مسلسل "حكايتى" الذى شاركت به السباق الرمضاني الماضي، وشاركها البطولة وفاء عامر وأحمد حاتم وأحمد بدير.
وظهرت ياسمين صبرى بإطلالة جذابة وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
قمر - بحبك - عسل
يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبرى، مسلسل "حكايتى" الذى شاركت به السباق الرمضاني الماضي، وشاركها البطولة وفاء عامر وأحمد حاتم وأحمد بدير.