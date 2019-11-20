بالأسود ... ياسمين صبرى تشعل السوشيال ميديا | شاهد

نشرت الفنانة ياسمين صبرى صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".



وظهرت ياسمين صبرى بإطلالة جذابة وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :



قمر - بحبك - عسل



يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبرى، مسلسل "حكايتى" الذى شاركت به السباق الرمضاني الماضي، وشاركها البطولة وفاء عامر وأحمد حاتم وأحمد بدير.