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فن

بالأسود ... ياسمين صبرى تشعل السوشيال ميديا | شاهد

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 05:55 م
ياسمين صبرى
ياسمين صبرى
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سيد احمد
نشرت الفنانة ياسمين صبرى صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وظهرت ياسمين صبرى بإطلالة جذابة وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

قمر - بحبك - عسل

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبرى، مسلسل "حكايتى" الذى شاركت به السباق الرمضاني الماضي، وشاركها البطولة وفاء عامر وأحمد حاتم وأحمد بدير.
بالأسود ... ياسمين صبرى تشعل السوشيال ميديا | شاهد
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