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أخبار العالم

فلسطين تتجه إلى مقاضاة وزير الخارجية الأمريكي

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 11:47 م
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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أحمد محرم
نقلت قناة "روسيا اليوم" عن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إعلانه توجه حكومته خلال الأيام القليلة القادمة الى المحكمة الجنائية الدولية، من أجل رفع قضية ضد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.

وأوضح الوزير، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الأربعاء، أن بومبيو يتحمل شخصيا المسؤولية المباشرة عن تداعيات وانعكاسات إعلانه الخطير بشأن المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وقال المالكي إن "الإعلان الأمريكي من الناحية القانونية لا قيمة له، ولكن من الناحية العملية، فإن له انعكاسات خطيرة بتقويض السلم والأمن وإمكانية حل الدولتين وإنهاء حالة الاستقرار وتشجيع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على ضم أراضي الضفة بدءا من الأغوار في مخالفة واضحة للقانون الدولي".

وتابع المالكي أن "الدبلوماسية الفلسطينية تعمل بكل جهد لإنجاح التصويت الذي سيتم في 5 ديسمبر في الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشاريع قرارات أهمها القدس، مشيرا إلى اجتماع في 2 ديسمبر في لاهاي بالجمعية العامة للدول الأعضاء للمحكمة الجنائية الدولية، وستطرح خلاله فلسطين ككل المواضيع وأهمها رفع قضية ضد بومبيو".

والاثنين الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي. ورحبت إسرائيل بتبني الإدارة الأمريكية هذا الموقف. فيما أثارت هذه الخطوة انتقادات عربية ودولية واسعة.

وأعربت الأمم المتحدة عن أسفها لقرار واشنطن بشأن المستوطنات. فيما أعربت روسيا عن قلقها إزاء هذا القرار الذي وصفته بـ "خطوة أمريكية جديدة لهدم أسس التسوية في الشرق الأوسط".
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