أخبار التوك شو.. أحمد موسى: السجن مش فندق 5 نجوم ومصر الوحيدة التي تسمح بزيارة السجون.. حلا شيحة تعلن عن مفاجأة لجمهورها بعد خلع الحجاب

نشر موقع "صدى البلد"، أمس الأربعاء، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:
بشرى من تجار سوق العبور للمواطنين عن سعر البطاطس
قال تاجر في سوق العبور، إن سعر البطاطس يتراوح من 3.5 لـ 4 جنيهات للكيلو ويتم بيعها في سوق التجزئة ما بين 5 و6 جنيهات.
وأوضح في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد" أن إنتاج البطاطس العام الماضي شهد انخفاضا مما أدى إلى حدوث أزمة كبيرة في الأسعار، كما انه كان هناك تخزين للبطاطس في الثلاجات وبالتالي انخفض تواجدها في السوق وارتفعت أسعارها بشكل ملحوظ العام الماضي.
والد طالب القناطر: ابني قبل وفاته بالمدرسة كان مرمي على الأرض وما حدش اهتم بيه
قال محمد القوصي والد الطالب طارق الذي توفي داخل مدرسة نور السلام بالقناطر الخيرية، إن ابنه ليس هو من أبلغ المدرس بمرضه، بل زميله، وذلك لأن ابنه كان في غيبوبة.
وأضاف محمد القوصي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث المساء» المذاع على فضائية «ام بي سي مصر» أن المدرس رد على زميل ابنه قائلا: "ارجع مكانك وبطلوا هزار"، مستدركا: "زميل ابني رجع الديسك لقى طارق حالته زادت سوء، ولكن المدرس لم يهتم".
بعد خلعها للحجاب .. حلا شيحة تعلن عن مفاجأة لجمهورها
قالت الفنانة حلا شيحة، إنها لأول مرة تشارك بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مضيفة أن المهرجان تم تنظيمه بطريقة رائعة جدا وسعيدة بتواجدها وسط زملائها من الوسط الفني.
وتحدثت حلا شيحة خلال مشاركتها في حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41 بدار الأوبرا، مؤكدة أن العودة للوسط الفني وتجربتها في مسلسل «زلزال» تراها تجربة جيدة وعودة مختلفة.
سجين ببرج العرب يبكي على الهواء.. وأحمد موسى يقبل رأسه
قال أحد نزلاء سجن برج العرب، إنه مصاب بفشل كلوي ويقوم بغسل الكلى منذ عام، مضيفا:" أتلقى رعاية طبية متميزة داخل مستشفى السجن".
وأضاف في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لما دخلت السجن مدير المستشفى أمر بنقلي إلى المستشفى على الفور لأنني كنت تعبان جدا".
بسبب الدولار.. انخفاض أسعار الأرز والزيت والسلع الأساسية
قال رئيس الغرف التجارية بالمنوفية، محمد الخشن، إن السلع الغذائية انخفضت أسعار أغلبها بالسوق المصري، مؤكدا أن "الأرز والزيت وكل المواد الغذائية التي تعد من السلع الأساسية التي تهم المواطن المصري، خاصة التي يتم استيرادها من الخارج تم انخفاض أسعارها.
أحمد موسى: السجن مش فندق 5 نجوم.. ومصر الوحيدة التي تسمح بزيارة السجون
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك وفدًا كبيرًا من الإعلاميين والصحفيين والمراسلين الاجانب في زيارة إلى منطقة سجون برج العرب.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أننا لدينا جولة طويلة داخل سجن برج العرب، مضيفًا: "السجون بها إجراءات تختلف عمّا هو متواجد خارج الأسوار".
بهلول | هيئة الثروة السمكية تكشف حقيقة ظهور القرش الحوتي فى السويس
قال طارق فتحي مدير هيئة الثروة السمكية بالسويس، إنه تلقى إتصالا هاتفيا صباح اليوم ببلاغ باصطياد سمكة كبيرة، فتوجه على الفوز ووجدها سمكة القرش الحوتي التى تسمى بـ «بهلول» على رصيف ميناء السلخانة.
وأضاف «طارق فتحي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث المساء» أنه تواصل مع رئيس الهيئة وبعدها ابلغ لجنة معهد علوم البحار، مشيرا إلى أن السمكة نقفت فور اصطيادها، ولم يعلم حقيقة نقلها الي سوق العبور ام لا.
بشرى من تجار سوق العبور للمواطنين عن سعر البطاطس
قال تاجر في سوق العبور، إن سعر البطاطس يتراوح من 3.5 لـ 4 جنيهات للكيلو ويتم بيعها في سوق التجزئة ما بين 5 و6 جنيهات.
وأوضح في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد" أن إنتاج البطاطس العام الماضي شهد انخفاضا مما أدى إلى حدوث أزمة كبيرة في الأسعار، كما انه كان هناك تخزين للبطاطس في الثلاجات وبالتالي انخفض تواجدها في السوق وارتفعت أسعارها بشكل ملحوظ العام الماضي.
والد طالب القناطر: ابني قبل وفاته بالمدرسة كان مرمي على الأرض وما حدش اهتم بيه
قال محمد القوصي والد الطالب طارق الذي توفي داخل مدرسة نور السلام بالقناطر الخيرية، إن ابنه ليس هو من أبلغ المدرس بمرضه، بل زميله، وذلك لأن ابنه كان في غيبوبة.
وأضاف محمد القوصي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث المساء» المذاع على فضائية «ام بي سي مصر» أن المدرس رد على زميل ابنه قائلا: "ارجع مكانك وبطلوا هزار"، مستدركا: "زميل ابني رجع الديسك لقى طارق حالته زادت سوء، ولكن المدرس لم يهتم".
بعد خلعها للحجاب .. حلا شيحة تعلن عن مفاجأة لجمهورها
قالت الفنانة حلا شيحة، إنها لأول مرة تشارك بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مضيفة أن المهرجان تم تنظيمه بطريقة رائعة جدا وسعيدة بتواجدها وسط زملائها من الوسط الفني.
وتحدثت حلا شيحة خلال مشاركتها في حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41 بدار الأوبرا، مؤكدة أن العودة للوسط الفني وتجربتها في مسلسل «زلزال» تراها تجربة جيدة وعودة مختلفة.
سجين ببرج العرب يبكي على الهواء.. وأحمد موسى يقبل رأسه
قال أحد نزلاء سجن برج العرب، إنه مصاب بفشل كلوي ويقوم بغسل الكلى منذ عام، مضيفا:" أتلقى رعاية طبية متميزة داخل مستشفى السجن".
وأضاف في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لما دخلت السجن مدير المستشفى أمر بنقلي إلى المستشفى على الفور لأنني كنت تعبان جدا".
بسبب الدولار.. انخفاض أسعار الأرز والزيت والسلع الأساسية
قال رئيس الغرف التجارية بالمنوفية، محمد الخشن، إن السلع الغذائية انخفضت أسعار أغلبها بالسوق المصري، مؤكدا أن "الأرز والزيت وكل المواد الغذائية التي تعد من السلع الأساسية التي تهم المواطن المصري، خاصة التي يتم استيرادها من الخارج تم انخفاض أسعارها.
أحمد موسى: السجن مش فندق 5 نجوم.. ومصر الوحيدة التي تسمح بزيارة السجون
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك وفدًا كبيرًا من الإعلاميين والصحفيين والمراسلين الاجانب في زيارة إلى منطقة سجون برج العرب.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أننا لدينا جولة طويلة داخل سجن برج العرب، مضيفًا: "السجون بها إجراءات تختلف عمّا هو متواجد خارج الأسوار".
بهلول | هيئة الثروة السمكية تكشف حقيقة ظهور القرش الحوتي فى السويس
قال طارق فتحي مدير هيئة الثروة السمكية بالسويس، إنه تلقى إتصالا هاتفيا صباح اليوم ببلاغ باصطياد سمكة كبيرة، فتوجه على الفوز ووجدها سمكة القرش الحوتي التى تسمى بـ «بهلول» على رصيف ميناء السلخانة.
وأضاف «طارق فتحي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث المساء» أنه تواصل مع رئيس الهيئة وبعدها ابلغ لجنة معهد علوم البحار، مشيرا إلى أن السمكة نقفت فور اصطيادها، ولم يعلم حقيقة نقلها الي سوق العبور ام لا.