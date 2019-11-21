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رياضة

أنا مركز في البطولة .. عبدالرحمن مجدي يوجه رسالة اعتذار لـ جماهير الأهلي

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 04:56 ص
المنتخب الاوليمبي
المنتخب الاوليمبي
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ياسمين تيسير
وجه عبد الرحمن مجدي نجم فريق الاسماعيلي والمنتخب الاوليمبي رسالة اعتذار لـ جماهير الأهلي عقب نشره صورة مسيئة لـ النادي وجماهيره.

وكتب عبدالرحمن مجدي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " : " يا جماعة بالنسبة لموضوع الصوره اللي انتشرت على الانستا عندي ده اللي ماسك صفحتي مش انا واقسم بالله انا بعتذر لكوا جميعا وبعتذر لـ لجمهور النادي الأهلي.

وأضاف عبدالرحمن مجدي : " انا والله كل تركيزي في البطولة اكيد مش هنزل الصوره دي وبعتذر لحضرتكوا مرة اخرى "

حسم منتخب مصر الأولمبي البطاقة الثانية للقارة الأفريقية في دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو بعد التأهل لنهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما، عقب الفوز على نظيره الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة في نصف نهائي البطولة التي تستضيفها مصر في الوقت الحالي.

وأصبح المنتخب المصري ثاني منتخب إفريقي يتأهل لطوكيو 2020 بعد منتخب كوت ديفوار الذي فاز في وقت سابق على غانا بركلات الجزاء بعد التعادل 2-2.
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