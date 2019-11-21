أخبار الرياضة.. تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة.. تعثر أولى صفقات الزمالك.. رسالة اعتذار من عبدالرحمن مجدي لـ جماهير الأهلي

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي :
-رونالدينو .. تركي آل الشيخ يعلن مفاجأة جديدة | شاهد
نشر المستشار تركي آل الشيخ ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ورئيس نادي ألميريا الاسباني تغريدة من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " .
-محمد صلاح الرابع عالميا في 2019 بـ قائمة أفضل المهاجمين
قرر إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصري ضم الثلاثي مفتاح طقطق وبهاء مجدى وعماد فتحى إلى قائمة الفريق المقرر ان تخوض منافسات دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.
-خماسي مصري يتنافسون على الأفضل في إفريقيا.. تفاصيل
-تعثر أولى صفقات الزمالك خلال الميركاتو الشتوي .. اقرأ التفاصيل
-رونالدينو .. تركي آل الشيخ يعلن مفاجأة جديدة | شاهد
نشر المستشار تركي آل الشيخ ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ورئيس نادي ألميريا الاسباني تغريدة من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " .
-محمد صلاح الرابع عالميا في 2019 بـ قائمة أفضل المهاجمين
احتل نجمنا المصري محمد صلاح المركز الرابع في قائمة أفضل مهاجمي العالم لعام 2019 بحسب شبكة ESPN، التى تختار سنويا قائمة تضم أفضل 100 لاعب في العالم، 10 في كل مركز.
-ضم 3 لاعبين جدد .. إيهاب جلال يحسم قائمة المصري الإفريقية لمواجهات الكونفدرالية
-ضم 3 لاعبين جدد .. إيهاب جلال يحسم قائمة المصري الإفريقية لمواجهات الكونفدرالية
قرر إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصري ضم الثلاثي مفتاح طقطق وبهاء مجدى وعماد فتحى إلى قائمة الفريق المقرر ان تخوض منافسات دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.
-خماسي مصري يتنافسون على الأفضل في إفريقيا.. تفاصيل
-تعثر أولى صفقات الزمالك خلال الميركاتو الشتوي .. اقرأ التفاصيل
كشفت الاعلامية شيما صابر عن تفاصيل قرب عودة أحمد أبو الفتوح نجم فريق الزمالك المعار حاليا لـ سموحة لفريقه مرة أخرى قبل انتهاء فترة إعارته في نهاية الموسم الحالي.
-أنا مركز في البطولة .. عبدالرحمن مجدي يوجه رسالة اعتذار لـ جماهير الأهلي
-أنا مركز في البطولة .. عبدالرحمن مجدي يوجه رسالة اعتذار لـ جماهير الأهلي