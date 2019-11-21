أخبار الرياضة.. تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة.. تعثر أولى صفقات الزمالك.. رسالة اعتذار من عبدالرحمن مجدي لـ جماهير الأهلي

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-ضم 3 لاعبين جدد .. إيهاب جلال يحسم قائمة المصري الإفريقية لمواجهات الكونفدرالية احتل نجمنا المصري محمد صلاح المركز الرابع في قائمة أفضل مهاجمي العالم لعام 2019 بحسب شبكة ESPN، التى تختار سنويا قائمة تضم أفضل 100 لاعب في العالم، 10 في كل مركز.





-أنا مركز في البطولة .. عبدالرحمن مجدي يوجه رسالة اعتذار لـ جماهير الأهلي كشفت الاعلامية شيما صابر عن تفاصيل قرب عودة أحمد أبو الفتوح نجم فريق الزمالك المعار حاليا لـ سموحة لفريقه مرة أخرى قبل انتهاء فترة إعارته في نهاية الموسم الحالي.







وجه عبد الرحمن مجدي نجم فريق الاسماعيلي والمنتخب الاوليمبي رسالة اعتذار لـ جماهير الأهلي عقب نشره صورة مسيئة لـ النادي وجماهيره.

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي :