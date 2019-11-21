ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الرياضة.. تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة.. تعثر أولى صفقات الزمالك.. رسالة اعتذار من عبدالرحمن مجدي لـ جماهير الأهلي

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 07:31 ص
ياسمين تيسير
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي :

-رونالدينو .. تركي آل الشيخ يعلن مفاجأة جديدة | شاهد

نشر المستشار تركي آل الشيخ ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ورئيس نادي ألميريا الاسباني تغريدة من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " .

-محمد صلاح الرابع عالميا في 2019 بـ قائمة أفضل المهاجمين

احتل نجمنا المصري محمد صلاح المركز الرابع في قائمة أفضل مهاجمي العالم لعام 2019 بحسب شبكة ESPN، التى تختار سنويا قائمة تضم أفضل 100 لاعب في العالم، 10 في كل مركز.

-ضم 3 لاعبين جدد .. إيهاب جلال يحسم قائمة المصري الإفريقية لمواجهات الكونفدرالية

قرر إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصري ضم الثلاثي مفتاح طقطق وبهاء مجدى وعماد فتحى إلى قائمة الفريق المقرر ان تخوض منافسات دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

-خماسي مصري يتنافسون على الأفضل في إفريقيا.. تفاصيل

-تعثر أولى صفقات الزمالك خلال الميركاتو الشتوي .. اقرأ التفاصيل

كشفت الاعلامية شيما صابر عن تفاصيل قرب عودة أحمد أبو الفتوح نجم فريق الزمالك المعار حاليا لـ سموحة لفريقه مرة أخرى قبل انتهاء فترة إعارته في نهاية الموسم الحالي.

-أنا مركز في البطولة .. عبدالرحمن مجدي يوجه رسالة اعتذار لـ جماهير الأهلي

وجه عبد الرحمن مجدي نجم فريق الاسماعيلي والمنتخب الاوليمبي رسالة اعتذار لـ جماهير الأهلي عقب نشره صورة مسيئة لـ النادي وجماهيره.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار السيارات اليوم في مصر.. اسعار نيسان وهيونداي الجديدة.. نصائح القيادة الآمنة في الشبورة.. تعمل إيه لو لمبة البطارية نورت.. تعرف على أشهر سيارات الأجرة في العالم

اخبار الرياضة.. مفاجأة ترك آل شيخ.. هجوم عدلي القيعي على اتحاد الكرة.. رسالة رمضان صبحي لزملائه بالمنتخب

أهم الأخبار.. السيسي يدعو ألمانيا لمضاعفة استثماراتها في مصر.. منتدى شباب العالم يستضيف الشاب السوداني ضحية التنمر.. صحيفة أمريكية تكشف مصير صفقة القرن

اخبار الرياضة..محمد صلاح الرابع عالميا..الأهلي يحصل على خدمات أسامة جلال..أودينيزي يضم رمضان صبحي

ترشيحاتنا

مي عمر تتخلى عن جزء من فستانها بالقاهرة السينمائي .. تفاصيل

مقتل شرطي أمريكي وإصابة آخر في إطلاق نار

مواجهات نارية تنتظر محمد صلاح مع ليفربول بعد انتهاء التوقف الدولي.. تعرف على المواعيد

لحظة دهس طفل فجأة خلال تصوير فيديو عن مخاطر الطرق.. وردة فعل غريبة منه

حفل مطرب شهير يتسبب في حرق وعاهات مستديمة لمعجبة مدى الحياة

انتقادات حادة .. سما المصري تتعرض لهجوم عنيف بسبب الطرحة والفستان الجريء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي عمر ولبلبة الأغرب والأناقة مش بالسن.. 6 ملاحظات حول إطلالات النجمات في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

طفرة تكنولوجية.. جلد صناعي يمكنك من الإحساس بلمسة شخص في بلد آخر

حفل مطرب شهير يتسبب في حرق وعاهات مستديمة لمعجبة مدى الحياة