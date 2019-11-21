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رياضة

تعثر أولى صفقات الزمالك خلال الميركاتو الشتوي .. اقرأ التفاصيل

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 01:34 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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ياسمين تيسير
كشفت الاعلامية شيما صابر عن تفاصيل قرب عودة أحمد أبو الفتوح نجم فريق الزمالك المعار حاليا لـ سموحة لفريقه مرة أخرى قبل انتهاء فترة إعارته في نهاية الموسم الحالي.

وأكدت شيما صابر عبر قناة " تايم سبورت " أن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك كشف عن رغبته في عودة ابو الفتوح لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية عقب أدائه الرائع مع المنتخب الأوليمبي خلال بطولة أمم أفريقيا تحت سن 23 عاما.

وأضافت شيما صابر أن الجهاز الفني لـ سموحة بقيادة حسام حسن كشف عن رفضه الشديد لرحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية خاصة في ظل عدم وجود بديل كفء له في الفريق بالإضافة لاعتماد الفريق عليه بشكل أساسي.

وتابعت شيما أن الزمالك مازال يجري مفاوضات حتى الآن مع مجلس إدارة سموحة من أجل عودة اللاعب مرة أخرى.
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