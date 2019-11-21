ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

السبت.. ندوة حول تداعيات أزمة سد النهضة بالجمعية المصرية للأمم المتحدة

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:21 ص
سد النهضة
سد النهضة
Advertisements
أ ش أ
تعقد الجمعية المصرية للامم المتحدة برئاسة السفير عزت البحيري، بعد غد السبت بمقر الجمعية، ندوة بعنوان "تداعيات أزمة سد النهضة الإثيوبي"، بحضور نخبة من المتخصصين في السياسة والاقتصاد والقانون.

ويشارك في الندوة - التي يديرها الدكتور عصام الدين فرج أمين عام الجمعية - اللواء محمد إبراهيم عضو المجلس المصري للشئون الخارجية بكلمة حول "سير مفاوضات سد النهضة"؛ ويلقي الدكتور محمد سامح عمرو رئيس قسم القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة القاهرة كلمة بعنوان "أسانيد مصر القانونية في مياه النيل".

كما يتحدث في الندوة الدكتور محمد سلمان طايع وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عن "العلاقات المصرية الإثيوبية"؛ والدكتورة نادية حلمي الاستاذ المساعد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف عن "الشركات العاملة في سد النهضة".

وتبدأ الندوة بكلمة افتتاحية لرئيس الجمعية المصرية للامم المتحدة الندوة حيث يتناول فيها امن مصر المائي وسد النهضة.
Advertisements

ترشيحاتنا

هل انتهى ملك اليمين في الإسلام .. الإفتاء توضح حكم من يعاشر خادمته على أنها من العبيد .. فيديو

مي عمر ولبلبة الأغرب والأناقة مش بالسن.. 6 ملاحظات حول إطلالات النجمات في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

أفعى الكوبرا العربية تغدر بمدربها وتفتك بذراعه أمام الجمهور بالسعودية.. صور

طفرة تكنولوجية.. جلد صناعي يمكنك من الإحساس بلمسة شخص في بلد آخر

بطريقة كوميدية.. هنيدى يهدئ الأمور بعد تغريدة استفزت ثلاث دول كبرى.. شاهد

بتوب قطيفة.. كنزي عمرو دياب تثير جدلا بإطلالة جريئة

AdvertisementS

أخبار الرياضة.. تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة.. تعثر أولى صفقات الزمالك.. رسالة اعتذار من عبدالرحمن مجدي لـ جماهير الأهلي

من صاحب دعوة سما المصري لحضور افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

الهارب محمد علي يعترف بتمويله من الجماعات الإرهابية

بتوب قطيفة.. كنزي عمرو دياب تثير جدلا بإطلالة جريئة

أنا مركز في البطولة .. عبدالرحمن مجدي يوجه رسالة اعتذار لـ جماهير الأهلي

مي عمر ولبلبة الأغرب والأناقة مش بالسن.. 6 ملاحظات حول إطلالات النجمات في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

هنا الزاهد وأيتن عامر.. فساتين النجمات تكشف فقدان الوزن.. من الأكثر رشاقة؟

هل انتهى ملك اليمين في الإسلام .. الإفتاء توضح حكم من يعاشر خادمته على أنها من العبيد .. فيديو

15 فائدة لتناول الموز الأسود

حفل مطرب شهير يتسبب في حرق وعاهات مستديمة لمعجبة مدى الحياة

أزمة دعوات الافتتاح تفسد المشهد الجميل لـ حفل القاهرة السينمائي

مين أحلى.. شاهد إطلالات زوجات النجوم في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف بالأرقام على أفضل 6 سيارات كهربائية جديدة في 2019.. صور

مي عمر ولبلبة الأغرب والأناقة مش بالسن.. 6 ملاحظات حول إطلالات النجمات في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

طفرة تكنولوجية.. جلد صناعي يمكنك من الإحساس بلمسة شخص في بلد آخر