وزير الاتصالات يشهد مذكرة تفاهم لتدريب العاملين على الذكاء الاصطناعي

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وتحالف شركتي "هيولت باكارد إنتربرايز" و"إنجرام مايكرو" العالميتين لتدريب وتأهيل الكوادر المصرية على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.





وتنص الاتفاقية على أن تقوم شركة "إتش بي إي HPE" بتجهيز معمل متخصص في مجال الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات حيث تقوم الشركة بتوفير أحدث الأجهزة والبنية التحتية للمعمل الذي ستقوم الهيئة بتخصيص وتحديد مكان المعمل.





كما ستعمل الشركة من خلال المعمل على توفير ونقل التكنولوجيات الحديثة ووحدات المعالجة الضرورية لتكنولوجيا التعلم العميق deep learning، بهدف نقل الخبرات وتحفيز إبداع الكوادر المصرية في إنتاج وتطوير نماذج أولية بالتعاون مع شبكة أعمال الشركة في المنطقة وبالأخص معمل الشركة المماثل بدولة الإمارات العربية المتحدة والعمل على ترويج وتطوير تلك النماذج والتطبيقات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.





وتتولى شركة "إنجرام مايكرو IngramMicro" العالمية تقديم الدورات التعليمية والتدريبات العملية على أحدث التطبيقات والخوارزميات الرائدة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي وخاصة الرؤية الحاسوبية Computer Vision ومعالجة اللغات الطبيعية NLP، في حين ستتولى الهيئة رعاية هذه الاتفاقية والترويج لها بالتعاون مع الأطراف المعنية وكذلك مراجعة المحتوى التدريبي وتنسيق تنفيذ الدورات التدريبية واختيار الكوادر الملائمة لها والعمل على تنفيذ بنود الاتفاقية في الإطار الزمني المحدد لها.





كما تنص مذكرة التفاهم على أن تقوم شركة "إنجرام مايكرو" بتوفير منح إضافية وخلق فرص عمل للكوادر المصرية التي نجحت في البرنامج التدريبي ليكونوا نواة لمركز التميز في مجال الذكاء الاصطناعي الذي تخطط أن تنشئه في مصر.





هذا وتستهدف مذكرة التفاهم تعزيز التعاون بين الأطراف الثلاثة لبناء كوادر مدربة رقمية جاهزة للعمل في التكنولوجيات الرقمية الحديثة ومن ضمنها تدريب الآلات والحواسيب على فهم اللغات الطبيعية واستيعابها من خلال تقنيات التعلم العميق للشبكات العصبية الاصطناعية "Artificial Neural Networks"، وذلك لمواكبة سوق العمل محليًا وإقليميًا، مما يوفر فرص عمل جديدة ويجعل من مصر مركزًا للخبرات والمهارات في هذا المجال.



