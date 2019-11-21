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رياضة

5 لاعبين من الأهلي يسافرون اليوم إلى تونس مع منتخب الشباب

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 12:29 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يسافر لاعبو فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2001 المنضمين للمنتخب الوطني للشباب اليوم الخميس، الي تونس للمشاركة مع المنتخب في بطولة شمال افريقيا الودية.

وتضم قائمة لاعبي الأهلي المنضمين لمنتخب مصر للشباب كل من : حمزة علاء (حارس مرمى)، ومحمد أشرف (ظهير أيسر)، وعربي بدر (لاعب وسط دفاعي) ومحمود صابر (جناح أيمن)، وشادي رضوان (جناح أيسر) .

ويشارك المنتخب الوطني للشباب بقيادة مديره الفني ربيع ياسين في بطولة شمال إفريقيا الودية، التي تنطلق في تونس بعد غد السبت ٢٣ نوفمبر الجاري، بمشاركة ٥ منتخبات هي مصر والجزائر وتونس والمغرب وبوركينا فاسو.

وتضم قائمة منتخب مصر ٢٢ لاعبًا، ويخوض الفريق ٤ مباريات خلال البطولة أمام منتخبات الجزائر وتونس والمغرب وبوركينا فاسو، في أيام ٢٣ و ٢٥ و ٢٧ و ٢٩ نوفمبر، على أن تكون العودة للقاهرة في ٢ ديسمبر المقبل.
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