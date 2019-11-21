قرار لـ رئيس الوزراء باعتبار الطريق الدائرى الإقليمى من أعمال المنفعة العامة

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم، الخميس، قرارا للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، باعتبار مشروع إنشاء الطريق الدائرى الإقليمى بنطاق محافظتى المنوفية والجيزة ودوائر الدخول والخروج لكوبرى تقاطع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى بالجيزة من أعمال المنفعة العامة.



جاء ذلك القرار الذي يحمل رقم 2625 لسنة 2019، ضمن القرارات الجمهورية، التي نشرتها الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، الخميس.



