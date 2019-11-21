إحالة عدد من موظفي جامعة بني سويف للتحقيق بسبب التقصير

قام دكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف صباح اليوم، بعدة جولات تفقدية مفاجئة بدأت بكلية السياحة والفنادق تلتها العلاج الطبيعي والهندسة ومعهد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومعهد النباتات الطبية والعطرية ومعهد علوم المسنين، وذلك لمتابعة انضباط العمل الإداري والاطمئنان على سير العملية التعليمية.



وفي زيارته قام رئيس الجامعة بالاطلاع على دفاتر الحضور والانصراف الخاصة بالعاملين، وأكد على ضرورة الانضباط في مواعيد الحضور والانصراف أو الغياب المستمر دون عذر منطقي، وعلى خلفية متابعاته احال عدد من الموظفين والعاملين المقصرين فى العمل الى التحقيق، مؤكدا على ضرورة العمل بإخلاص لخدمة المجتمع والوطن.



كما تفقد الدكتور منصور العيادات الخارجية بكلية العلاج الطبيعي، وحث على ضرورة تقديم العناية لكل الحالات التي يمكن علاجها في العيادات الخارجية.



كما تابع سير امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول بكلية الهندسة وتأكد من توافر بيئة مناسبة للطلاب، وتوفير الإمكانيات لهم لتيسير أدائهم للامتحانات.



واستمع دكتور منصور إلى مشاكل العاملين بالكليات وناقش مقترحاتهم لايجاد الحلول المناسبة. كما تابع سير أعمال الصيانة واهتم بالمظهر الجمالي للكليات والمعاهد سواء من الداخل او الخارج.