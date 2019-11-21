أحدها قد يكون معك الآن.. هواتف Android تتجسس على مئات الملايين من مستخدميها

اكتشف فريق من خبراء الأمن الإلكتروني والقرصنة ثغرة بالغة الخطورة في الهواتف المشغلة بنظام Android، تسمح للقراصنة باختراق كاميرات الهواتف والاستماع إلى المكالمات وسرقة أي نوع من البيانات المخزنة دون علم المستخدم.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اكتشف فريق الخبراء من شركة Chexmarx لأنظمة الحماية عدة نقاط ضعف في طرازين من هواتف Pixel الذكية، وباستخدام تطبيقات خبيثة تمكن الفريق من سرقة بيانات عبر كاميرا وميكروفون الهاتف وخدمة تحديد المواقع GPS.



وأجرى فريق الخبراء تجربة عملية على هاتفين من طراز Pixel 2 XL وPixel 3 من إنتاج شركة Google، حيث استطاع اختراق التطبيق المشغل للكاميرا وتشغيلها دون التقيد بترخيص من المستخدم.



وقال الفريق إن اكتشاف هذه الثغرة الخطيرة في هواتف Pixel قاده إلى اكتشاف ثغرة مماثلة في هواتف مشغلة بنظام Android من إنتاج شركة سامسونج Samsung واسعة الانتشار، والتي يستخدمها مئات الملايين من الأشخاص.



ولم يتمكن فريق الخبراء من الحصول على بيانات مخزنة على الهواتف فحسب، بل اكتشف أيضًا أن الثغرة المذكورة تتيح للقرصان تخزين ملفات مثل الصور ومقاطع الفيديو على الهاتف المخترق، بل ورفعها على منصات على الإنترنت دون علم صاحبه.



وتتيح الثغرة المكتشفة كذلك الاستماع إلى طرفي المكالمات الهاتفية وتسجيلها صوتيًا دون ملاحظة أي من الطرفين، بل إنها تتيح للقرصان معرفة متى يجري المستخدم أو يستقبل مكالمة هاتفية.