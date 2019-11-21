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ثقافة

نموذج خيامية ومعرض فني بثقافة الإسكندرية احتفالا بعيد الطفولة

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 03:30 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

نظم قصر ثقافة الشاطبي بالإسكندرية معرض فني بعنوان "الطفولة عنوان السعادة"، أقيم المعرض ضمن نشاط قسم المواهب بالفرع، بمشاركة المواقع الثقافية قصر ثقافة الأنفوشي، الشاطبي، مصطفى كامل، بيت ثقافة رشدي، أبو قير، 26 يوليو، حيث تضمن المعرض على 90 لوحة باستخدام خامات متنوعة منها الكانسون، الخيش، الفوم الملون، والألوان المختلفة.

أقام بيت ثقافة أبو قير ورشة فنية بعنوان "الفنان الصغير" بجمعية محبي العلم والعلماء بمناسبة عيد الطفولة، قامت خلالها مسئول مرسم الطفل بتدريب الرواد على عمل لوحة باستخدام قطع بلاستيك، بورو، ورود بلاستيكية، ورق كانسون والألوان المائية، وبقصر ثقافة مصطفى كامل تجدد اللقاء الأسبوعي لورشة تعليم العزف على الأورج تدريب الفنان حسام المصري، وبدار حضانة صناع الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة أقامت مكتبة النزهة ورشة إعادة تدوير الأقراص المدمجةCD، قامت خلالها أخصائي الفنون التشكيلية بتدريب الأطفال على عمل أشكال لحيوانات مختلفة باستخدام الفوم المضغوط الملون.

نفذ بيت ثقافة رشدي ورشة عمل نموذج خيامية، قامت خلالها مسئول نادي المرأة بشرح مفصل لفن الخيامية وطريقة تنفيذه بواسطة قصاصات الأقمشة والخيوط الملونة مع عرض لبعض الأمثلة، ثم البدء فى عمل شكل طائر بتقنية الخيامية.
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