مهما كانت مرحلتها.. 5 طرق تخلصك من آلام البواسير

- ادهني المنطقة المصابة بالبواسير بزيت جوز الهند يمكن أن تساعد على تقليل التورم والالتهابات.





يعاني الكثير من آلام البواسير التي لا تحتمل، ويمكننا التخلص منه بمجموعة حيل سهلة وسريعه يقدمها موقع بولد سكاي الهندي الشهير.- استخدمى كمادات زهور البابونج على المنطقة المصابة بالبواسير لمدة 15 دقيقة.- الجلوس فى القليل من الماء الفاتر المضاف إليه عشبة القرض بعد غليها فى الماء، لتلك العشبة فوائد غير متوقعة لتسكين ألم البواسير فهى غنية بالفلافونويدات التي تعمل على حماية الأوعية الدموية.- بللى قطنة بمزيج الألوفيرا وزيت اللوز مع التدليك اللطيف فهذا يقلل من الشعور بألم البواسير.-خل التفاح وإبسوم الملح .. كلاهما يساعد فى تقليص الأوعية الدموية والتخلص من تورمها خاصة خاصة ملح إبسوم فهو يحتوي على كبريتات المغنيسيوم التي تساعد على تخفيف الألم.