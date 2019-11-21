حملة جنة: تشجيع الأطفال يساعدهم على تبني السلوكيات الإيجابية





كما أوضح أنَّ التشجيع يساعد الأبناء على الثقة بالنفس وتبني سلوكيات إيجابية، ويوجه شخصية الطفل لتكون شخصية تتمتع بالمبادرة والإقدام.



كما حذر المهدي الآباء من استخدم الانتقاد أو المقارنة لتحفيز الأبناء، وأوضح أنَّ هذه الوسائل تؤدي إلى خلق مشاعرالاحساس بالذنب أو الحقد والضغينة في صدورهم تجاه الآخرين، ولا تؤدي إلى التحفيز المطلوب.



وخلال الفيديو طرح الدكتور محمود الهواري، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف وعضو حملة "جنة" موقف النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عمر، وتشجيعه له على قيام الليل وهو شاب صغير مما أدى إلى تمسكه بهذه العبادة طوال حياته.

أطلق المركز الإعلامي للأزهر الشريف سابع رسائل حملة "جنة" لمناهضة العنف ضد الأطفال، وتتناول هذه الرسالة واحدًا من أهم الاحتياجات النفسية الأساسية للأطفال وهو الاحتياج للتشجيع.قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، وعضو حملة "جنة": إنَّ احتياج الأطفال للتشجيع هو احتياج دائم ومن خلاله يدرك الطفل قيمته عند الآباء.