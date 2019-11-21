ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

حملة جنة: تشجيع الأطفال يساعدهم على تبني السلوكيات الإيجابية

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 06:35 م
حملة جنة
حملة "جنة
Advertisements
محمد شحتة
أطلق المركز الإعلامي للأزهر الشريف سابع رسائل حملة "جنة" لمناهضة العنف ضد الأطفال، وتتناول هذه الرسالة واحدًا من أهم الاحتياجات النفسية الأساسية للأطفال وهو الاحتياج للتشجيع.

قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، وعضو حملة "جنة": إنَّ احتياج الأطفال للتشجيع هو احتياج دائم ومن خلاله يدرك الطفل قيمته عند الآباء.

كما أوضح أنَّ التشجيع يساعد الأبناء على الثقة بالنفس وتبني سلوكيات إيجابية، ويوجه شخصية الطفل لتكون شخصية تتمتع بالمبادرة والإقدام.

كما حذر المهدي الآباء من استخدم الانتقاد أو المقارنة لتحفيز الأبناء، وأوضح أنَّ هذه الوسائل تؤدي إلى خلق مشاعرالاحساس بالذنب أو الحقد والضغينة في صدورهم تجاه الآخرين، ولا تؤدي إلى التحفيز المطلوب.

وخلال الفيديو طرح الدكتور محمود الهواري، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف وعضو حملة "جنة" موقف النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عمر، وتشجيعه له على قيام الليل وهو شاب صغير مما أدى إلى تمسكه بهذه العبادة طوال حياته.
Advertisements

موضوعات متعلقة

سمر ياقوت تكتب: التكنولوجيا السوداء

فى سادس رسائلها.. حملة «جنة» توضح أهمية تلبية احتياج الأطفال للانتماء

كيفية تقسيم الميراث| رد الإفتاء على سيدة تريد توزيع التركة وتمييز الذكور

حكم التفرقة بين الأبناء في التعليم.. على جمعة يجيب

الأسرة المصرية.. ندوة بمركز النيل للإعلام في السويس.. صور

استشاري نفسي: عقاب الطفل بالضرب أسلوب غير تربوي.. فيديو

ترشيحاتنا

الحكومة تعلن إطلاق القمر الصناعي المصري طيبة 1.. غدًا

الإقبال على اكتتاب أرامكو تاريخي.. خبير مصرفي يكشف حجم المبيعات

بعد 16 سنة في خدمة الوطن.. صدى البلد ينعى المقدم رامز جمال بعد صراع مع المرض

بالأسماء.. حكام مباراتي مصر الاوليمبى - كوت ديفوار | غانا - جنوب إفريقيا

هل يجوز إعطاء الزكاة للأخت ؟.. الأزهر يجيب

عاجل.. السوبر الإفريقى بين الزمالك والترجى في الدوحة 14 فبراير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. عقد قران عروسين على متن طائرة على ارتفاع 34 ألف قدم

ختام معسكر محكمات الكرة النسائية تحت إشراف الفيفا .. صور

لكل عروس.. استوحي فستان خطوبتك من 5 نجمات بمهرجان القاهرة السينمائي