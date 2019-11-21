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فن

مهرجان القاهرة السينمائي يعقد مؤتمرا صحفيا للمخرج شريف عرفة ..غدا

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 06:26 م
صدى البلد
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أحمد البهى
يعقد مهرجان القاهرة السينمائي مؤتمرا صحفيا، للمخرج الكبير شريف عرفة المكرم بالجائزة التقديرية التي تحمل اسم فاتن حمامة، وذلك في الساعة الواحدة والنصف من مساء غد الجمعة، بالمسرح المكشوف في دار الأوبرا المصرية.

المؤتمر يقام بحضور رئيس المهرجان المنتج محمد حفظي، وعدد من النجوم الذين شاركوا في أفلامه، ويديره الناقد السينمائي طارق الشناوي، الذي أعد كتابا بعنوان "شريف عرفة.. المايسترو"، يصدره المهرجان بالتوازي مع إقامة المؤتمر، يقول خلاله "الشناوي" في وصف "عرفة": "ولد ليكون سينمائيًا، حياته تبدو وكأنها شريط سينمائى، ينطبق عليه ما قاله يوسف بك وهبى عندما اقتبسها من وليم شكسبير (وما الدنيا إلا مسرح كبير)، سنجد السينما هى الدنيا والدنيا هى السينما بالنسبة لشريف عرفة، ولو تتبعت تفاصيل حياته ستجد أمامك كائنا يتنفس فقط أوكسجين السينما، وذلك بحكم التاريخ والجغرافيا، ليست فقط السينما هي عالمه الأسير بل هي عالمه الوحيد"

ويعرض مهرجان القاهرة السينمائي ضمن برنامج تكريم المخرج شريف عرفة، عددا من أبرز أفلامه هي، "الإرهاب والكباب"، "طيور الظلام"، "سمع هس"، "اللعب مع الكبار"، كما يعرض فيلمه الأخير "الممر" في قسم بانوراما السينما المصرية.
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