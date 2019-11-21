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رياضة

معسكر مغلق لـ منتخب النسائية استعدادا للتصفيات الإفريقية.. السبت

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:22 م
منتخب الكرة النسائية
منتخب الكرة النسائية
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يسرى غازى
يدخل منتخب مصر لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة بقيادة حسين عبداللطيف معسكره المغلق الثالث بعد غد السبت ويستمر حتى يوم الأربعاء القادم ضمن الاستعدادات لتصفيات أفريقيا تحت 20 سنة المقرر لها فبراير القادم والمؤهلة لكأس العالم.

تقام تدريبات المنتخب علي الملعب الفرعي باستاد القاهرة على فترتين صباحية ومسائية يتخلله مباراة ودية يوم الثلاثاء امام فريق وادي دجلة.

ويضم المعسكر 24 لاعبة ويشهد انضمام المحترفين في الدوري الأمريكي نادية رمضان المحترفة بنادي ''شيكاغو اف سي'' وليلي يوسف المحترفة بفريق جامعة ''جون هوبيكن'' كما يضم المعسكر حبيبة خالد وفرح سمير والهام هاني في حراسة المرمى وإيمان حسن وهنا وجيه ويارا ياسر وهدي شكري وهاجر أحمد وادي عماد ونادين الشافعي واسراء فرج ومروة طلعت وندي الغريب واميرة محمد ونادين غازي وسيلينا صاروفيم ورانا ايهاب ودانا ندي وليلي زاهر وشروط ابراهيم وبسمه محمد وامل ناصر

وتواصل منار السيد الغياب عن معسكر المنتخب الوطني للإصابة بتمزق في أربطة القدم اليسرى فيما تشارك سيلينا صاروفيم في المعسكر رغم إصابته بتمزق في أربطة اليد.

وأكد مصطفي منير المدرب العام للمنتخب الوطنى ان الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف يسعى للتركيز على الشق الفني بشكل كبير خلال هذا المعسكر النواحي الخططية وطريقة اللعب والتحركات الدفاعية والهجومية.

من جانبها قالت هناء المهيري اخصائي التغذية انها نجحت في خفض أوزان لاعبات المنتخب بشكل ملحوظ من خلال البرنامج الغذائي الذي تم وضعه بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة حسين عبداللطيف والدكتور وليد منظور طبيب الفريق مما ساهم في ارتفاع مستواهم الفني والبدني.
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