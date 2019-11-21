توفيق عكاشة: 2021 عام القضاء على العرب

أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أنه أخطأ في تقييمه بشأن بداية مراحل هلاك العرب، وانطلاق الحرب العالمية الثالثة في منتصف 2020.



وتابع "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، "الحسبة جت غلط"، حيث أنه منذ 6 أيام وهو يعكف على ضبط الحسابات ليتأكد من التاريخ، حيث استعان بما يسمى بالحسابات السبعينية.



وأضاف أن الموعد الدقيق لما سيتعرض له العرب من أزمات هو 2021، معقبًا: "أقسم بالذي خلقني أنا عارف أن أجهزة الاستخبارات في الدول العربية لن تأخذ من كلامي ربع كلمة".



وأشار عكاشة، إلى أنه رغم تحذيره من خطورة المرحلة المقبلة إلا أن العرب لا يهتمون، وينشغلون بملذاتهم، موضحا ان خطة تدمير العرب بدأت من سبتمبر 2001، وتستهدف القضاء على 40% من العرب.



من ناحية أخري أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن جميع وسائل الإعلام التي قامت بعمل استقصائي في حادث تفجير برجي التجارة العالمية أكدت ضلوع جهة ما، كاشفا أن أسامة بن لادن، وأيمن الظواهري مجرد أدوات تم استخدامها لتنفيذ مخطط برجي التجارة في أمريكا.



وتابع "عكاشة"، أن الظواهري أحد الشخصيات المتهمة في عملية اغتيال السادات، منوها بأن أوروبا وأمريكا كانتا تريان السادات ملك السلام، فأصبح عالقا في الأفكار.



وأشار إلى أن أسامة بن لادن قاسم مشترك بين اغتيال الرئيس الراحل السادات، وضرب برجي التجارة العالمية، وأن العمليتين ساهمتا في الإساءة لصورة ومفهوم الدين الإسلامي.