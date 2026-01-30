قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتوجيهات حكومية.. خطة متكاملة لتدشين معارض «أهلاً رمضان» وتوفير السلع الشهر المقبل
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة مطروح
موجة اعتقالات واسعة في إيران.. تقارير عن احتجاز المحتجين في مستودعات ومرافق سرية
الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة.. وتفتتح 53 مسجدا جديدا اليوم
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026
الطقس اليوم | ارتفاع طفيف في درجات الحرارة .. والأجواء تميل للدفء
مصر وتونس في نهائي تاريخي لأمم أفريقيا لكرة اليد
الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا
لماذا سمي شعبان بشهر الغفلة وسبب تخصيصه بالطاعة ؟ عالم أزهري يجيب
سعر الدولار اليوم 30 - 1 - 2026
عرضه للبيع فورا.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي بسبب عقوبة إمام عاشور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطقس اليوم | ارتفاع طفيف في درجات الحرارة .. والأجواء تميل للدفء

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم الجمعة 30 يناير 2026، يشهد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم، يسود أجواء باردة خلال ساعات الصباح الباكر، يميل إلى الدفء نهارًا، بينما يعود ليصبح باردًا ليلًا على معظم الأنحاء.

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم

حول درجات الحرارة اليوم المتوقعة، خلال حالة الطقس اليوم، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 24 – الصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية: العظمى 21 – الصغرى 13 درجة

شمال الصعيد: العظمى 25 – الصغرى 10 درجات

جنوب الصعيد: العظمى 26 – الصغرى 12 درجة

ويشهد الطقس اليوم، نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة على المناطق المكشوفة.

حالة الطقس اليوم الجمعة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من اضطراب حركة الملاحة البحرية خلال الطقس غدا على بعض مناطق السواحل، خاصة السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كم/س، مع ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 أمتار.

وأكدت الهيئة أن هذه التوقعات تصدر وفقًا لأحدث خرائط الطقس، مع متابعة مستمرة للحالة الجوية، داعية المواطنين والجهات المعنية إلى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار المحتملة للظواهر الجوية المتوقعة.

هيئة الأرصاد الطقس الطقس اليوم درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

سعره مش هينزل | شعبة الذهب تعلن خبرا صادما عن المعدن الأصفر

المتهمة بقتل الفنانة هدى شعراوي

الأمن السوري يعلن القبض على المتهمة بقـ تل الفنانة هدى شعراوي

حسام حسن

حسام حسن يدرس استبعاد إمام عاشور من معسكر المنتخب

سعر الذهب

يلامس الـ 8000 جنيه .. توقعات برلمانية بارتفاع أسعار الذهب

قرض حسن من بنك ناصر الاجتماعي

بالبطاقة بس .. شروط الحصول على قرض حسن من بنك ناصر الاجتماعي

طارق السيد

تزامنا مع أزمه إمام عاشور.. طارق السيد يفجر مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي عن نجمي الفريق

امام عاشور

في الجونة .. مهيب يكشف المستور بأزمة إمام عاشور مع الأهلي

شوبير

شوبير: إذا لم يحضر إمام عاشور التدريبات اليوم تنتهي مسيرته مع الأهلي

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر يكرِّم الطالبة الإندونيسية «ييلي بوترياني»

رئيس جامعة الأزهر يكرم الطالبة الإندونيسية ييلي بوترياني

الفن الهادف وبناء الوعي.. ندوة فكرية بجناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب

الفن الهادف وبناء الوعي .. ندوة فكرية بجناح الشئون الإسلامية بمعرض الكتاب

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يستعرض إسهامات العلماء المسلمين في بناء الحضارة الإنسانية

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يستعرض إسهامات العلماء المسلمين في بناء الحضارة الإنسانية

بالصور

وصفات طبيعية لتجديد خلايا البشرة

وصفات طبيعية للبشرة
وصفات طبيعية للبشرة
وصفات طبيعية للبشرة

مشروبات شائعة قد تفاقم التهاب البروستاتا عند الرجال .. احترس

مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا
مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا
مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا

مين قالك مابيحصلهمش حاجة .. التدخين أمام الآخرين يعرضهم لـ 11 مرض خطير | تفاصيل

التدخين السلبي
التدخين السلبي
التدخين السلبي

أعراض واضحة تظهر عند حدوث تلف الكلى .. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

أعراض تلف الكلى
أعراض تلف الكلى
أعراض تلف الكلى

فيديو

ملكة جمال أمريكا

ملكة جمال أمريكا.. انتصرت على توقعات الأطباء وخسرت المعركة الأخيرة

الدكتور مجدي يعقوب

مجدي يعقوب : زوجتي لها اليد العليا في البيت .. وبسمع كلامها جدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد