اخبار الفن.. ريهام حجاج تكشف حقيقة حملها.. وتفاصيل الحالة الصحية لـ هادى الجبار بعد شائعة وفاته

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي.
ريهام حجاج تكشف حقيقة حملها
كشفت الفنانة ريهام حجاج من خلال صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير " إنستجرام " عن حقيقة حملها .
ونشرت " ريهام حجاج" صورة لها ، وهو ما جعل بعض المتابعين يسألون عن إذا ما كانت حاملا أم لا ، لترد قائلة : " لأ مش حامل".
جنات تعلن موعد طرح ألبومها الجديد
أعلنت الفنانة جنات عن طرح ألبومها الجديد، في إجازة منتصف العام الجاري.
جاء ذلك على هامش زيارتها للقرية الفرعونية، معبرة عن سعادتها بزيارة القرية، والاطلاع على الحضارة المصرية القديمة، مشيرة إلى أن التجول في القرية أعادها إلى 4 آلاف عام مضت.
رانيا يوسف ولقاء الخميسي في عرض بيك نعيش بالقاهرة السينمائي
حرصت كل من رانيا يوسف ولقاء الخميسى حضور افتتاح مسابقة "آفاق السينما العربي" بعرض "جالا"، للفيلم التونسي "بيك نعيش".
وعرض الفيلم بحضور مخرجه مهدي البرصاوي، وطاقم العمل، في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
بعد انتشار شائعة وفاته.. تفاصيل الحالة الصحية لـ هادى الجيار وسر تواجده بالعناية المركزة
انتشرت شائعة وفاة الفنان هادى الجيار، بسبب تعرضه إلى وعكة صحية، ألزمته تواجده فى المستشفى، ليتم نفيها بعد ذلك من قبل نقابة المهن التمثيلية.
أكدت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية لـ صدى البلد، أن حالة الفنان هادى الجيار مستقرة.
شريف منير يتعرض لموقف محرج في مهرجان القاهرة السينمائي
تعرض الفنان شريف منير لموقف ساخر أثناء افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 41.
ونشر شريف منير صورة له من افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي علي حسابه الشخصي عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ريهام حجاج تكشف حقيقة حملها
كشفت الفنانة ريهام حجاج من خلال صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير " إنستجرام " عن حقيقة حملها .
ونشرت " ريهام حجاج" صورة لها ، وهو ما جعل بعض المتابعين يسألون عن إذا ما كانت حاملا أم لا ، لترد قائلة : " لأ مش حامل".
جنات تعلن موعد طرح ألبومها الجديد
أعلنت الفنانة جنات عن طرح ألبومها الجديد، في إجازة منتصف العام الجاري.
جاء ذلك على هامش زيارتها للقرية الفرعونية، معبرة عن سعادتها بزيارة القرية، والاطلاع على الحضارة المصرية القديمة، مشيرة إلى أن التجول في القرية أعادها إلى 4 آلاف عام مضت.
رانيا يوسف ولقاء الخميسي في عرض بيك نعيش بالقاهرة السينمائي
حرصت كل من رانيا يوسف ولقاء الخميسى حضور افتتاح مسابقة "آفاق السينما العربي" بعرض "جالا"، للفيلم التونسي "بيك نعيش".
وعرض الفيلم بحضور مخرجه مهدي البرصاوي، وطاقم العمل، في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
بعد انتشار شائعة وفاته.. تفاصيل الحالة الصحية لـ هادى الجيار وسر تواجده بالعناية المركزة
انتشرت شائعة وفاة الفنان هادى الجيار، بسبب تعرضه إلى وعكة صحية، ألزمته تواجده فى المستشفى، ليتم نفيها بعد ذلك من قبل نقابة المهن التمثيلية.
أكدت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية لـ صدى البلد، أن حالة الفنان هادى الجيار مستقرة.
شريف منير يتعرض لموقف محرج في مهرجان القاهرة السينمائي
تعرض الفنان شريف منير لموقف ساخر أثناء افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 41.
ونشر شريف منير صورة له من افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي علي حسابه الشخصي عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".