ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

اخبار الفن.. ريهام حجاج تكشف حقيقة حملها.. وتفاصيل الحالة الصحية لـ هادى الجبار بعد شائعة وفاته

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 11:51 م
أحمد البهى
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي.

ريهام حجاج تكشف حقيقة حملها
كشفت الفنانة ريهام حجاج من خلال صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير " إنستجرام " عن حقيقة حملها .
ونشرت " ريهام حجاج" صورة لها ، وهو ما جعل بعض المتابعين يسألون عن إذا ما كانت حاملا أم لا ، لترد قائلة : " لأ مش حامل".

جنات تعلن موعد طرح ألبومها الجديد
أعلنت الفنانة جنات عن طرح ألبومها الجديد، في إجازة منتصف العام الجاري.
جاء ذلك على هامش زيارتها للقرية الفرعونية، معبرة عن سعادتها بزيارة القرية، والاطلاع على الحضارة المصرية القديمة، مشيرة إلى أن التجول في القرية أعادها إلى 4 آلاف عام مضت.

رانيا يوسف ولقاء الخميسي في عرض بيك نعيش بالقاهرة السينمائي
حرصت كل من رانيا يوسف ولقاء الخميسى حضور افتتاح مسابقة "آفاق السينما العربي" بعرض "جالا"، للفيلم التونسي "بيك نعيش".
وعرض الفيلم بحضور مخرجه مهدي البرصاوي، وطاقم العمل، في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

بعد انتشار شائعة وفاته.. تفاصيل الحالة الصحية لـ هادى الجيار وسر تواجده بالعناية المركزة
انتشرت شائعة وفاة الفنان هادى الجيار، بسبب تعرضه إلى وعكة صحية، ألزمته تواجده فى المستشفى، ليتم نفيها بعد ذلك من قبل نقابة المهن التمثيلية.
أكدت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية لـ صدى البلد، أن حالة الفنان هادى الجيار مستقرة.


شريف منير يتعرض لموقف محرج في مهرجان القاهرة السينمائي
تعرض الفنان شريف منير لموقف ساخر أثناء افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 41.
ونشر شريف منير صورة له من افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي علي حسابه الشخصي عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار السيارات| أسعار كيا شوما المستعملة.. طرح بي واي دي byd F3 أوتوماتيك في مصر 2020

أخبار التعليم.. اختبارات أعمال السنة بشكل إلكتروني بحاسبات ومعلومات جامعة المنصورة.. انطلاق مهرجان فتاة المستقبل بالمنوفية.. وفد صينى رفيع المستوى يفتتح فصل كونفوشيوس بالأقصر

بعد انتشار شائعة وفاته.. تفاصيل الحالة الصحية لـ هادى الجيار وسر تواجده بالعناية المركزة

شريف منير يتعرض لموقف محرج في مهرجان القاهرة السينمائي

رانيا يوسف ولقاء الخميسي في عرض بيك نعيش بالقاهرة السينمائي

ترشيحاتنا

لسه فيه أمل.. 9 أشهر تعيد منتخب البدري من الباب الواسع إلى التصفيات

بالصور.. تعرف على قصص 3 مخترعين ساهموا في ابتكار التلفزيون

توفيق عكاشة يفجر مفاجأة عن علاقة بن لادن باغتيال السادات

كابوس لم ينسه السعوديون على مدى 40 عاما.. بن سلمان يقضى على شبح حصار مكة.. تفاصيل وأسرار واقعة هزت العالم | صور

استشاري جراحة أنف يزف بشرى لمرضى الجيوب الأنفية.. شاهد

تفسير فأتوا حرثكم أنى شئتم .. الأزهر يصحح مفاهيم خاطئة

AdvertisementS

الصدفة تقود نجل الرئيس الاسبق للإعلان .. التفاصيل الكاملة للحالة الصحية لـ سوزان مبارك

غادة والي أول الراحلين.. مصادر: تعديل وزاري خلال أيام

أبويا لمس أجزاء حساسة من جسمى بعد وفاة أمي بشهر وأخويا اتحرش بيا .. تفاصيل حكاية فتاة الشروق

انخفاض أسعار الكهرباء والغاز والبنزين إلى 10 % فى هذا الموعد

عقوبات مدوية تنتظر الزمالك حال الانسحاب من خوض السوبر الإفريقي بـ قطر

رحلة قتيلة المواسير من الاقصر الى القطامية.. اتطلقت من 5 شهور بدون علم أهلها وابوها خلص عليها

يلقي الدولارات على الجمهور | محمد رمضان يدخل حفل موسم الرياض بـ سيارة فيراري

لإدارتهما شبكة لتبادل الزوجات.. إحالة موظف وزوجته للمحاكمة العاجلة

وكيل البرلمان :إجراء تعديل وزاري يتعدى 10 حقائب

الفنان شادي الأمير يحرر محضرا ضد زوجته لإهمال اطفالهما .. تفاصيل جديدة

مش لازم beIN Sports .. كيف تشاهد نهائي أمم أفريقيا تحت 23 مجانا؟

بتنقل الكلام للجيران .. ربة منزل تقتل ابنة زوجها في الجيزة | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. تعرف على قصص 3 مخترعين ساهموا في ابتكار التلفزيون

بـ فستان قصير | نادية الجندي بإطلالة جريئة فى أحدث ظهور | صور

لص يكتشف وجود طفل داخل سيارة بعد سرقتها.. رد فعل مذهل