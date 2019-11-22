حبس شخص لاتهامه بالنصب على المواطنين بمنطقة باب الشعرية

قررت النيابة العامة حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجري معه لاتهامه بالنصب علي المواطنين حيث يقوم باستدراج عارضى منقولاتهم عبر الإنترنت ويتواصل معهم ثم يستولي عليها، وكان اخر ضحاياه طالب قام بعرض كاميرا استولي عليها.



وكان تبلغ لقسم شرطة باب الشعرية من طالب قرر بقيامه بعرض كاميرا ديجيتال للبيع علي موقع شهير عبر الانترنت وتواصل معه أحد الأشخاص لشرائها واتفقا علي التقابل بشارع الجيش ـ دائرة القسم وعقب تقابلهما استولى منه علي الكاميرا عقب إيهامه بأنه ضابط شرطة بدعوى أنها غير مُصرح بتداولها ولاذ بالفرار.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة والاستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل تم ضبطه وبحوزته كاميرا ديجيتال المستولى عليها وحقيبة بداخلها (2 كتافة برتبتي " نقيب، ملازم أول" ، 2 قايش أميري أسود اللون، قميص أبيض اللون بكتافات) و٢٢٠ قرصا من عقار الأبتريل المخدر ومبلغ مالي 9000 جنيه وهاتف محمول.



واعترف بارتكاب الواقعة ، وأقر بحيازته للملابس المضبوطة بقصد النصب علي المواطنين منتحلًا صفة ضابط وأضاف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة ، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه باستدعاء المجني عليه تعرف على المتهم والمسروقات واتهمه بالسرقة بأسلوب "انتحال صفة رجل شرطة" .

