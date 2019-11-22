محمد محمود : فايلر غير أداء الأهلي 180 درجة

أكد محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بانتصارات المنتخب الأولمبي خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والصعود لأولمبياد طوكيو 2020.



وقال محمد محمود في مداخلة تليفونية عبر برنامج سوبر تايم المذاع على قناة تايم سبورتس: "أنا أكثر شخص في الدنيا سعيد بالمنتخب الأوليمبي، وجمعيهم يشرفوا وفخور أنني واحد منهم، لم يبخلوا بنقطة عرق لنا وللمنتخب، والكل يعمل على قلب رجل واحد، متفائل أن أكون متواجدا معهم في الأولمبياد سأعود كالوحش".



وعن فريقه الأهلي، أردف: "منذ عودتي من الإصابة وجدت تغييرا في طبيعة التدريبات وأسلوب اللعب، ولاعبو الأهلي شخصيتهم تغيرت مع فايلر".



وأوضح: "الكل يقاتل بالأهلي في مركزه لكي يأخذ الفرصة، والفريق تغير 180 درجة مع فايلر وكل لاعب يوصل لقمة مستواه، والمدرب السويسري يعمل في صمت ولا يتحدث معنا يريد أن يعمل فقط".



وأشار: "نفكر في الفوز بكل البطولات ولكن هدفنا الرئيسي إفريقيا نحققها بأي شىء الجماهير والإدارة الهدف الرئيسي عودة البطولة الإفريقية بعد فترة غياب طويلة".



وأتم: "مصطفى شوبير مظلوم جدًا إعلاميًا وفنيًا، أحسن واحد رأيته في جيله لاعب موهوب وملتزم ومحترم جدًا، ويتعلم من الذي أكبر منه، وعندما تأتي الفرصة سيتمسك بها وسيثبت أنه جدير بتواجده في الأهلي وفي مكانة أكبر".