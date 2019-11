شاهد.. موقف محرج لترامب خلال حفل جوائز بالبيت الأبيض

تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الخميس، لموقف محرج خلال تقديمه حفل توزيع جوائز الميدالية الوطنية للفنون والعلوم الإنسانية بحضور زوجته ميلانيا وعدد كبير من المشاهير والمسئولين الأمريكيين.وخلال تقديمه الحفل، بدأ ترامب في الاسترسال في مناقب جميع الحائزين على الجائزة، لكن وبشكل مفاجئ دوت موسيقى خلال حديثه جعلته يضطر للتوقف عن الكلام.وقبل أن يستكمل الكورس الغنائي أداء أغنية Down in the River to Pray الشهيرة، تدارك الرئيس الأمريكي الموقف المحرج وقال للحضور: "أنا أحب الموسيقى أكثر".ويظهر ترامب وهو مبتعدًا عن المنصة قليلًا مبتسمًا بينما يسمع للأغنية والتي تعتبر أحد أشهر أغاني التراث المسيحي في الولايات المتحدة.

