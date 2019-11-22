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منوعات

شاهد مقطع لسيول عجيبة تجرف الأخضر واليابس في عسير بالسعودية

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 03:38 ص
سيول السعودية
سيول السعودية
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عزة عاطف
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لسيول عنيفة اجتاحت شوارع منطقة "رجال ألمع" في عسير جنوب غرب السعودية في منظر مخيف جرفت معه كل شئ وقف أمامها.

نشر المقطع أحد المواطنين السعوديين صارخًا خلال التصوير "لا إله إلا الله"، حيث بدا السيل وكأنه شلال يجتاح شوارع رجال ألمع بل وعلت المياه لتقترب من أبواب البيوت.

جرف السيل الأخضر واليابس وكل ما وقف أمامه، بينما كان المواطن يصيح في الفيديو متعجبًا من هول المشهد "قائلًا "سيل عجيب في منطقة رجال ألمع"، منوهًا بتاريخ تصوير المقطع.

أثار المقطع صدمة رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيما وصفوه بمشهد شبيه بأفلام الخيال، بسبب سريان المياه بسرعة شديدة في كل مكان واجتياحها لكل شئ.
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