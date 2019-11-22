ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أول تعليق من فيفي عبده على وفاة شقيقتها.. شاهد

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 04:40 ص
فيفي عبده
فيفي عبده
Advertisements
مصطفى كرم
أعلنت الفنانة فيفي عبده وفاة شقيقتها الكبرى الحاجة سعاد داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان استمر لمدة شهرين.

وعلقت عبده على وفاة شقيقتها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلة "انا لله وانا اليه راجعون اختي في ذمة الله الرجاء قراءة الفاتحة والدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

وانهالت عليها التعليقات من متابعيها بالدعاء لشقيقتها والترحم لها وجاءت التعليقات بين "الف رحمة ونور عليها يارب" و "البقاء لله" و "الله يرحمها ويصبرك على فراقها يارب ".

وتشيع النجمة فيفى عبده جثمان شقيقتها اليوم بعد صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر" الذي تم عرضه رمضان الماضي، بطولة: "حورية فرغلى، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وميار الغيطي، وعزة مجاهد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بقبعة سوداء .. فيفى عبده باطلالة كلاسيكة فى أحدث ظهور

اطلالة كلاسيكية.. فيفى عبده تتصدر غلاف فوج العربية

فيفي عبده تنشر فيديو من أحدث جلسة تصوير لها لصالح فوج العربية

اسمع كلام أمك ماتسمعش كلام أبوك.. فيفي عبده تشعل الإنستجرام بـ "الهون"

بالأبيض والأسود.. شاهد | فيفى عبده أحدث جلسة تصوير لها

وفاة شقيقة فيفي عبده بعد صراع مع المرض

ترشيحاتنا

مفاجأة.. الكاف يدرس تعديل موعد بطولة الأمم الأفريقية 2021

أهم الاخبار.. وفاة سوزان مبارك شائعة .. لقاء سري بين ترامب ومؤسس فيسبوك.. محمد رمضان يلقي الدولارات على الجمهور

أعشاب طبيعية لخفض ضغط الدم في دقائق

هل يجوز قراءة القرآن بشعر مكشوف ولبس خفيف؟.. الإفتاء ترد

كان بيطلع في الروح والمدرس مصدقش .. حكاية طارق | طفل لقي ربه بعد الفسحة

سعد لمجرد ونيكول سابا وشريف مدكور يقدمون التعازي لـ فيفي عبده في وفاة شقيقتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مصنوع من الزجاجات البلاستيك.. درة تبهر متابعيها على انستجرام

أغلى مهر.. عريس سعودي يقدم مليون ريال للزواج من مغربية ومبلغا لطليقها

تشبه الأميرات ... شبيهة ياسمين صبري تثير الجدل فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي