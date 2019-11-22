أول تعليق من فيفي عبده على وفاة شقيقتها.. شاهد

أعلنت الفنانة فيفي عبده وفاة شقيقتها الكبرى الحاجة سعاد داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان استمر لمدة شهرين.



وعلقت عبده على وفاة شقيقتها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلة "انا لله وانا اليه راجعون اختي في ذمة الله الرجاء قراءة الفاتحة والدعاء لها بالرحمة والمغفرة".



وانهالت عليها التعليقات من متابعيها بالدعاء لشقيقتها والترحم لها وجاءت التعليقات بين "الف رحمة ونور عليها يارب" و "البقاء لله" و "الله يرحمها ويصبرك على فراقها يارب ".



وتشيع النجمة فيفى عبده جثمان شقيقتها اليوم بعد صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر" الذي تم عرضه رمضان الماضي، بطولة: "حورية فرغلى، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وميار الغيطي، وعزة مجاهد.