ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

رسميا.. Twitter يطلق ميزة إخفاء الردود في جميع أنحاء العالم

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 12:02 م
Twitter
Twitter
Advertisements
شيماء عبد المنعم
أطلقت شركة تويتر "Twitter"، ميزة جديدة تدعي "إخفاء الردود Hide Replies"، لمستخدميها في جميع أنحاء العالم، والتي تعد واحدة من أبرز التغييرات التى طرأت على طريقة عمل موقع التغريدات القصيرة منذ اختراع ميزة إعادة التغريد "Retweet".

وبحسب ما ذكره موقع "تيك كرانش" التقني، صممت ميزة Hide Replies لتكون أحد أكثر ميزات تويتر المثيرة للجدل، حيث تتيح الخاصية الجديدة للمستخدمين التحكم بالمحادثات التي تجري، إذ يمكنهم إخفاء الردود التي يعدونها مسيئة، أو إخفاء التعليقات غير المناسبة أو المهينة أو غير المقبولة بأي شكل من الأشكال.

وتعد هذه الميزة التي جرى اختبارها عبر منصات الويب والهواتف المحمولة شهر يوليو الماضي في كندا، ثم في الولايات المتحدة واليابان في شهر سبتمبر الماضي، جزءًا من جهود تويتر لإزالة المحتوى المسيء وجعل موقع التواصل الاجتماعي أكثر سهولة في الاستخدام.

ومنذ إطلاق أختبار الميزة خلال الأشهر الماضية، وجد Twitter أن معظم الأشخاص يقوموا بإخفاء الردود التي يجدونها غير ذات صلة أو خارج الموضوع أو مزعجة، ووجد أيضًا أن الأشخاص كانوا يستخدمون هذا بدلًا من أدوات التحكم في تقليل الضوضاء مثل كتم الصوت.

وقال 27 في المئة من المستخدمين الذين شملهم الاستطلاع في كندا: "أنهم سيعيدون النظر في كيفية تفاعلهم مع الآخرين في المستقبل، وهو مقياس واعد إلى حد ما".
من عدد مستخدمي المنصة

وأوضحت الشركة أنه سيظل المستخدمون قادرين على رؤية الردود المخفية والتفاعل معها من خلال الضغط على أيقونة تظهر على التغريدات.

وأشار موقع التغريدات القصيرة Twitter، إلي أن هذه الشاشة تعرض فقط المرة الأولى التي يواجه فيها المستخدم تغريدة مع ردود مخفية، بعد ذلك ستظهر أيقونة أن ردود الأشخاص مخفية وتُخفى تلك الردود في صفحة أخرى وليس أسفل التغريدات.

وبالإضافة إلى النسخة التي تم إطلاقه رسميًا على مستوي العالم أمس، يقول تويتر: "إنه سيتم قريبًا إطلاق نقطة نهاية لإخفاء الردود جديدة في واجهة برمجة التطبيقات حتى يتمكن المطورون من إنشاء أدوات إضافية لإدارة المحادثة".

وتشير الشركة المالكة للخدمة إلى أنه سيتم أختبار تغييرات أخرى على المحادثات، بما في ذلك المزيد من الخيارات حول من يمكنه الرد أو حتى رؤية محادثات محددة ، بالإضافة إلى تغييرات مصممة لإجراء المحادثات الهادفة.

وإلي جانب ميزة إخفاء الردود التي تم طرحه عالميًا على أنظمة التشغيل iOS و Android و Twitter Lite و twitter.com ، بدءًا من الأمس، يظهر مع القائمة الخاصة بها خيارات أخرى، تشمل كتم التغريدات من الناشر، وحظره، أو كتم المحادثة، أو الإبلاغ عن التغريدة المسيئة.
رسميا.. Twitter يطلق ميزة إخفاء الردود في جميع أنحاء العالم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تويتر يضيف ميزة جديدة لهواتف آيفون

لا مضايقات بعد اليوم.. إنستجرام يطلق أداة مكافحة التنمر

تغريدات بدون مضايقات.. تويتر يضيف ميزة جديدة لمستخدميه

تويتر يطرح تطبيقا مخصصا لنظام التشغيل macOS Catalina

تويتر يحظر ميزة إعادة التغريدات لهذا السبب

لازم إذن قبل ما تعمل منشن لحد.. تويتر يعلن عن تغييرات وشيكة على نظامه الأساسي

ترشيحاتنا

البسوا الشتوي..الأرصاد: استقرار حالة الطقس خلال اليومين المقبلين والعظمي لن تتجاوز 25 درجة .. فيديو

أغرب فتوى .. متزوجة رجلين عرفيا وتسأل عن حكم تقاضي معاش الوالد

الرضاع المحرم للزواج في الإسلام.. وحكم اكتشافه بعد الزفاف.. فيديو

المتهمة بقتل الطفلة رقية: عاقبتها لإخبارها جارتى برؤيتها لى ووالدها نمارس علاقتنا الحميمة

قناة المحور توقف برنامج شريان الخير لـ عبد الله رشدي

ما هو سر هجوم الإعلام التركي على مسلسل #ممالك_النار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تيسلا تطلق cybertruck أول سيارة كهربائية خارقة .. تعرف على السعر والمواصفات

تنورة قصيرة وجاكيت لامع.. هنا الزاهد بإطلالة لافتة فى حفل عمرو دياب

بـ البحر الأحمر.. الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس أقدم ديرين فى العالم