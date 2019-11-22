رسميا.. Twitter يطلق ميزة إخفاء الردود في جميع أنحاء العالم

أطلقت شركة تويتر "Twitter"، ميزة جديدة تدعي "إخفاء الردود Hide Replies"، لمستخدميها في جميع أنحاء العالم، والتي تعد واحدة من أبرز التغييرات التى طرأت على طريقة عمل موقع التغريدات القصيرة منذ اختراع ميزة إعادة التغريد "Retweet".



وبحسب ما ذكره موقع "تيك كرانش" التقني، صممت ميزة Hide Replies لتكون أحد أكثر ميزات تويتر المثيرة للجدل، حيث تتيح الخاصية الجديدة للمستخدمين التحكم بالمحادثات التي تجري، إذ يمكنهم إخفاء الردود التي يعدونها مسيئة، أو إخفاء التعليقات غير المناسبة أو المهينة أو غير المقبولة بأي شكل من الأشكال.



وتعد هذه الميزة التي جرى اختبارها عبر منصات الويب والهواتف المحمولة شهر يوليو الماضي في كندا، ثم في الولايات المتحدة واليابان في شهر سبتمبر الماضي، جزءًا من جهود تويتر لإزالة المحتوى المسيء وجعل موقع التواصل الاجتماعي أكثر سهولة في الاستخدام.



ومنذ إطلاق أختبار الميزة خلال الأشهر الماضية، وجد Twitter أن معظم الأشخاص يقوموا بإخفاء الردود التي يجدونها غير ذات صلة أو خارج الموضوع أو مزعجة، ووجد أيضًا أن الأشخاص كانوا يستخدمون هذا بدلًا من أدوات التحكم في تقليل الضوضاء مثل كتم الصوت.



وقال 27 في المئة من المستخدمين الذين شملهم الاستطلاع في كندا: "أنهم سيعيدون النظر في كيفية تفاعلهم مع الآخرين في المستقبل، وهو مقياس واعد إلى حد ما".

من عدد مستخدمي المنصة



وأوضحت الشركة أنه سيظل المستخدمون قادرين على رؤية الردود المخفية والتفاعل معها من خلال الضغط على أيقونة تظهر على التغريدات.



وأشار موقع التغريدات القصيرة Twitter، إلي أن هذه الشاشة تعرض فقط المرة الأولى التي يواجه فيها المستخدم تغريدة مع ردود مخفية، بعد ذلك ستظهر أيقونة أن ردود الأشخاص مخفية وتُخفى تلك الردود في صفحة أخرى وليس أسفل التغريدات.



وبالإضافة إلى النسخة التي تم إطلاقه رسميًا على مستوي العالم أمس، يقول تويتر: "إنه سيتم قريبًا إطلاق نقطة نهاية لإخفاء الردود جديدة في واجهة برمجة التطبيقات حتى يتمكن المطورون من إنشاء أدوات إضافية لإدارة المحادثة".



وتشير الشركة المالكة للخدمة إلى أنه سيتم أختبار تغييرات أخرى على المحادثات، بما في ذلك المزيد من الخيارات حول من يمكنه الرد أو حتى رؤية محادثات محددة ، بالإضافة إلى تغييرات مصممة لإجراء المحادثات الهادفة.



وإلي جانب ميزة إخفاء الردود التي تم طرحه عالميًا على أنظمة التشغيل iOS و Android و Twitter Lite و twitter.com ، بدءًا من الأمس، يظهر مع القائمة الخاصة بها خيارات أخرى، تشمل كتم التغريدات من الناشر، وحظره، أو كتم المحادثة، أو الإبلاغ عن التغريدة المسيئة.