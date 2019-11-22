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أخبار البلد

الحكومة تنفي 13 شائعة في 7 أيّام .. فيديوجراف وإنفوجراف

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:02 ص
صدى البلد
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محمود مطاوع
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو جراف وانفوجراف توضيحي لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية لتوضيح حقائق هذه الموضوعات.

ويأتي ذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة (من 15 حتى 22 نوفمبر 2019 ‏):

ونفى المركز الاعلامي،صحة ما تردد ما تردد حول تراكم الديون على قناة السويس بعد رد أموال الشهادات لأصحابها، كما نفى ما أثير حول زيادة رسوم عبور السفن والناقلات بقناة السويس،ونفي أيضا ما تداول حول بيع صندوق مصر السيادي لأصول وممتلكات الدولة.

كما نفى صحة ما أثير حول إسناد إدارة البورصة المصرية لشركات القطاع الخاص،ونفي أيضا ما تم تداوله حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة على مدخلات صناعة الأدوية،كما نفى ما تردد حول فرض ضريبة جديدة على مزارع الماشية.

ونفى المركز ما تم تداوله حول تراجع وزارة الزراعة عن قرار حظر ذبح "البتلو"، كما نفي ما اثير حول نقص الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية والصيدليات ، ونفي ما تداول حول حظر دخول السلع التموينية إلى محافظة شمال سيناء

ونفي المركز الاعلامي ما تداول حول اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي ببعض محافظات الجمهورية، كما نفي ما اثير حول الحكومة تمنح أفضلية لبعض الشركات المستورِدة دون غيرها في الاستحواذ على صفقات تجارية بعينها، ونفي ايضا ما اثير حول إطلاق تطبيق إلكتروني على أجهزة الموبايل للتقديم لوظائف التربية والتعليم الجديدة، كما نفي ما تردد حول تغيير مواصفات امتحان الصف الأول الثانوي.
الحكومة تنفي 13 شائعة في 7 أيّام .. فيديوجراف وإنفوجراف
الحكومة تنفي 13 شائعة في 7 أيّام .. فيديوجراف وإنفوجراف
الحكومة تنفي 13 شائعة في 7 أيّام .. فيديوجراف وإنفوجراف
الحكومة تنفي 13 شائعة في 7 أيّام .. فيديوجراف وإنفوجراف
الحكومة تنفي 13 شائعة في 7 أيّام .. فيديوجراف وإنفوجراف
الحكومة تنفي 13 شائعة في 7 أيّام .. فيديوجراف وإنفوجراف
الحكومة تنفي 13 شائعة في 7 أيّام .. فيديوجراف وإنفوجراف
الحكومة تنفي 13 شائعة في 7 أيّام .. فيديوجراف وإنفوجراف
الحكومة تنفي 13 شائعة في 7 أيّام .. فيديوجراف وإنفوجراف
الحكومة تنفي 13 شائعة في 7 أيّام .. فيديوجراف وإنفوجراف
الحكومة تنفي 13 شائعة في 7 أيّام .. فيديوجراف وإنفوجراف
الحكومة تنفي 13 شائعة في 7 أيّام .. فيديوجراف وإنفوجراف
الحكومة تنفي 13 شائعة في 7 أيّام .. فيديوجراف وإنفوجراف
الحكومة تنفي 13 شائعة في 7 أيّام .. فيديوجراف وإنفوجراف
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