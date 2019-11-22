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البابا فرنسيس يواصل زيارته إلى تايلاند..فيديو

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:29 ص
صدى البلد
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محمود محسن
واصل البابا فرنسيس زيارته إلى تايلاند، فى مستهل جولة خارجية له تشمل تايلاند واليابان وتأتى فى إطار مهمة لتعزيز الروح المعنوية لمجتمعات الأقليات الكاثوليكية الصغيرة فى تلك الدول.

وستكون تلك الزيارات بمثابة تطرق للقضايا ذات الاهتمام بما فى ذلك الإتجار بالبشر والسلام.

وكان في استقبال البابا نائب رئيس الوزراء التايلاندي سومكيد جاتوسريبيتاك ووزير الخارجية دون برامودويناي، وكانت نسيبته آنا روزا سيفوري.

ومن المتوقع أن يخصص الباب فرنسيس لقاءات مع الكهنة ورجال الدين والأساقفة في تايلاند وأيضا لقداس آخر يقيمه في كاتدرائية بانكوك خصيصا للشباب.

جدير بالذكر أن البابا فرنسيس سيتوجه بعد زيارة تايلاند لليابان إلى مدينتي هيروشيما وناجازاكي يوم 24 نوفمبر المقبل خلال إقامته التي ستستمر أربعة أيام في اليابان ليقيم الصلوات على ضحايا القصفين الذريين الأمريكيين، في الحرب العالمية الثانية.




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