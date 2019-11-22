الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لـ الجونة.. وعودة علي معلول

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدريباته اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة الجونة المقرر لها الاثنين المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.



وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة في إطار البرنامج الذي تم وضعه، استعدادا للمرحلة المقبلة التي يخوض خلالها لقاء الجونة ثم السفر إلي تونس لمواجهة النجم الساحلي التونسي يوم 29 من الشهر الجاري في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.





وينتظم التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول في مران الفريق اليوم الجمعة بعد انتهاء مشاركاته مع منتخب بلاده في تصفيات أمم إفريقيا الكاميرون 2021.



ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة الجونة المقرر لها الاثنين المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.



وكان لاعبو الأهلي الدوليون قد انتظموا في مران الفريق أمس الأول الأربعاء بعد انتهاء مشاركتهم بمعسكر المنتخب الوطني الأول الذي شهد خوض مباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا التي تقام في الكاميرون 2021.



