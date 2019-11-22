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أخبار البلد

قناة المحور توقف برنامج شريان الخير لـ عبد الله رشدي

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 12:50 م
بيان قناة المحور
بيان قناة المحور
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حمادة خطاب
أعلنت إدارة قناة المحور الفضائية، في بيان لها منذ قليل، عن وقف عرض برنامج "شريان الخير"، الذي يقدمه الدكتور عبد الله رشدي على شاشتها.

وقال البيان المنشور على الصفحة الرسمية للقناة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: " تُعلن إدارة قناة المحور الفضائية برئاسة الدكتور حسن راتب، وقف عرض برنامج شريان الخير الذي يقدمه الدكتور عبد الله رشدي، وهو برنامج إعلاني يخص إحدى الشركات ويذاع على شاشة القناة".

وأضاف البيان: " تؤكد قناة المحور التزامها التام بالمبادئ التي تأسست عليها قبل 19 عامًا على رأسها عدم المساس بقيم المجتمع ونشر الفهم الصحيح للرسالات السماوية مع إعلاء المصلحة الوطنية وقيم التآخي والمحبة، لتظل دوما شبكة المحور هي قناة العائلة العربية".
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