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أخبار العالم

العراق.. مقتل متظاهر برصاص الأمن في بغداد

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 12:57 م
مظاهرات العراق
مظاهرات العراق
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شيماء مصطفى
أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بمقتل متظاهر برصاص قوات الأمن العراقي في شارع الرشيد بالعاصمة بغداد.

ويشهد العراق، اليوم الجمعة، تظاهرات جديدة، حيث توافد المحتجون إلى ساحة التحرير في بغداد استجابة لدعوات بالاحتشاد في العاصمة ومحافظات عدة.

وأطلقت قوات مكافحة الشغب العراقية، قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين عند جسر الأحرار في بغداد.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعادت السلطات العراقية فتح ميناء أم قصر بمحافظة البصرة جنوبي البلاد، صباح الجمعة، بعد تفريق المحتجين المحتشدين عند المدخل الرئيسي.

وذكرت المصادر أن الموظفين تمكنوا من دخول الميناء الواقع قرب البصرة الذي كان المتظاهرون يغلقونه منذ يوم الإثنين لكن العمليات لم تستأنف بعد.
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