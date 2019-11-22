على غرار اللمبي.. تسلا تطرح سيارة جديدة مبتتكسرش .. فيديو

تعرض إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" الرائدة في تصنيع السيارات، لموقف محرج، خلال كشفه أمس الخميس، عن سيارة كهربائية مصفحة أطلق عليها اسم "سايبر تراك".



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكد "ماسك"، أن هيكل السيارة مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ وفائق الصلابة، متباهيا بنوافذ المركبة "المضادة للكسر"، حيث تتحمل الضربات والرصاص.



لكن الأمور لم تسير على ما يرام، فعندما كان يجرب مسؤول في تسلا، السيارة لإثبات الأمر، وحاول كسر النوافذ، باستخدام كرة معدنية ثقيلة ألقيت من مسافة قريبة، تصدع الزجاج بالفعل، ليثير الأمر صدمة "ماسك".



وبدا على "ماسك" بعدها الارتباك، وأكد أنه سيتم إصلاح الأمر في مرحلة أخرى.



وحسبما ذكرت الصحيفة البريطانية، تطرح شركة "تسلا"، هذه السيارة الكهربائية، بمبلغ 40 ألف دولار، ويمكن قيادتها لمسافة 800 كم من دون إعادة الشحن.



